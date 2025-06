Napoli – Nelle sere d’estate, il Planetario di Città della Scienza apre le sue porte per “Appuntamento in Via Lattea”, un’esperienza esclusiva che trasforma una visita in un’avventura cosmica indimenticabile e invita a lasciarsi trasportare in un viaggio ai confini dell’universo.







Sotto la maestosa cupola del Planetario, prenderà vita un racconto immersivo che guida i visitatori tra galassie remote, stelle scintillanti e i misteriosi segreti del cosmo. Immagini spettacolari in altissima definizione permetteranno di sorvolare pianeti sconosciuti, danzare tra le nebulose e sfiorare l’orizzonte degli eventi di un buco nero.

A rendere l’atmosfera ancora più magica sarà una colonna sonora eseguita dal vivo: un dialogo affascinante tra sonorità elettroniche e strumenti acustici, creato per amplificare l’emozione del viaggio e celebrare la meraviglia del cielo.

La serata avrà inizio al Museo con un’accogliente atmosfera lounge e un delizioso aperitivo di benvenuto firmato PUOK. Subito dopo, il pubblico si immergerà nell’oscurità avvolgente del Planetario per lo spettacolo. Per concludere, grazie alla collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani, sarà possibile puntare gli occhi al cielo e ammirare dal vivo la bellezza di stelle e pianeti attraverso i loro telescopi.

Tre notti d’estate per sognare a occhi aperti: alla serata in programma venerdì 20 giugno per celebrare insieme il Solstizio d’Estate seguiranno quelle di venerdì 19 luglio, in attesa della Giornata Mondiale della Luna e di venerdì 8 agosto, per anticipare la magia della notte di San Lorenzo.

Due le fasce orarie disponibili per il 20 giugno: ore 20:00 e ore 21:30. Un’occasione da non perdere per vivere un’emozione unica.

