Torre del Greco – Un’attrattiva in più arricchisce le nove sale tematiche del nuovo e innovativo Museo del Gioiello a Vicenza, lo spazio di 410 metri quadrati progettato da Fiera di Vicenza e realizzato in partnership con il Comune di Vicenza, curato diretto da Alba Cappellieri, professore di Design del Gioiello al Politecnico di Milano.

Inaugurato nella Basilica Palladiana a Vicenza 24 Dicembre scorso, da venerdì 20 Marzo a Mercoledì 1° luglio 2015 il Museo ospiterà la mostra “Gioielli del mare: coralli, cammei, perle tra memoria e modernità”.

Dopo l’anteprima del 13 Dicembre 2014 a Torre del Greco – va ricordato che il progetto è stato voluto da Assocoral con il sostegno del Comune di Torre del Greco e realizzato in partnership con la Fiera di Vicenza, e il patrocinio dell’ICE e dell’Interfacoltà di Moda, Costume e Gemmologia dell’Università “La Sapienza” di Roma – è stata VicenzaOro January dal 24 al 28 Gennaio 2015 ad ospitare nei propri padiglioni l’intrigante storia del corallo: a 40 immagini, altamente significative e di grande impatto grafico, è affidato l’affascinante racconto della storia e della

modernità del corallo, non solo attraverso i gioielli antichi e moderni, ma nelle varie forme di arti applicate, nella pittura, nella moda, con l’obiettivo di valorizzare un eccezionale patrimonio tutto italiano, e di fornire spunti e ispirazioni per continuare a far vivere il fascino della gemma mediterranea per eccellenza.