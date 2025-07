Salerno – Il Borgo delle Favole new edition: la conferenza stampa di presentazione

Sabato 19 luglio a Palazzo Borriello alle 11 brindisi per introdurre la kermesse di scena dal 10 al 19 agosto 2025 a Colliano “Il Borgo Dei Normanni”.

Fiabe e favole per tornare bambini insieme ai piccoli ma anche per scoprire e rivalutare i borghi storici, patrimonio della nostra terra.







Sabato 19 luglio alle 11 a Palazzo Borriello, in Corso Umberto I n. 14 a Colliano, si terrà la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione de «Il Borgo delle Favole», la kermesse magica dell’estate targata “Ma dove vivono i cartoni?”. L’evento ha il patrocinio di Confindustria Salerno Gruppo Turismo, Comune di Colliano, Rete Destinazione Sud.

La manifestazione, ricca di novità, incanto e sorprese, si terrà dal 10 al 19 agosto nello strepitoso “Borgo dei Normanni” a Colliano.

Parteciperanno alla tavola rotonda Aurora Manuele, Ceo e founder di “Ma dove vivono i cartoni?”, Michelangelo Lurgi Ceo di Giroauto Travel e Direttore de Il Borgo dei Normanni, Francesco Chiaiese, direttore artistico della manifestazione e Gerardo Strollo, sindaco di Colliano.

L’incontro sarà l’occasione per introdurre l’evento e per evidenziare quanto si sta facendo per far scoprire e valorizzare i Borghi e nelle Aree Interne, sviluppare il turismo, grazie alla Giroauto Travel e la compagnia “Ma dove vivono i cartoni?”. A concludere l’incontro un brindisi per inaugurare ufficialmente l’evento e suggellare l’importante sinergia tra tutti gli attori. Lo scopo è incentivare il turismo di prossimità ed offrire ai cittadini un’alternativa alle vacanze estive fuori porta.