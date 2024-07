Ercolano – Torna il 2 agosto il ciclo di aperture serali del Parco Archeologico di Ercolano de “I Venerdì di Ercolano”, la sesta edizione del ciclo di visite in notturno che offrono percorsi guidati al sito vestito di luce tra gli incanti della città antica animati da performances teatrali originali create ad hoc in collaborazione con Teatri 35. Quest’anno la scelta del tema è caduta su Ercole il mitico fondatore della città che sarà lo spirito guida alla scoperta di nuovi punti di vista e con il coinvolgimento dei partecipanti che si ritroveranno, ancora una volta, cittadini di Ercolano.

L’itinerario 2024 de I Venerdì di Ercolano, della durata di circa 1 ora e mezza, immerge i visitatori nell’affascinante ambientazione del Parco illuminato e vissuto attraverso suggestioni notturne. Si parte dall’Antica Spiaggia, luogo di recente restituito alla fruizione dei visitatori, simbolo dell’antica città, unica con fronte a mare interamente conservato, per poi toccare punti nevralgici come la Terrazza di Nonio Balbo, la Palestra, la Piscina e in un districarsi di strade, fino alla Casa Sannitica, alla Bottega del Colonnato tuscanico, alla Sede degli Augustali.

Un’esperienza che sarà resa unica e coinvolgente grazie ad una sceneggiatura che trasformerà l’intera città in palcoscenico e i visitatori in partecipanti all’azione scenica sulle tracce di Ercole.

È consigliabile l’uso di scarpe basse e comode. Le serate estive si godono meglio proteggendo la pelle con lozioni contro le punture degli insetti.







INFO GENERALI SUL CICLO DI EVENTI

Tutti i venerdì sera di agosto: 2,9,16,23,30.

Ingressi ogni 10 minuti dalle ore 20:00 fino alle ore 22:30.

16 turni di visita con gruppi di max 35 persone.

Alle ore 21:00 è prevista la visita in lingua inglese.

I visitatori dovranno presentarsi 20 minuti prima del proprio turno di visita esclusivamente all’ingresso monumentale di Corso Resina.

BIGLIETTI:

Intero € 9,00

Ridotto (per la fascia di età 18-30 non compiuti) € 5,00

Gratuito per i minorenni, per i disabili e gli accompagnatori.

I biglietti sono acquistabili:

– presso la biglietteria del Parco Archeologico di Ercolano;

– on line sul sito www.ercolano.coopculture.it;

– presso il call center al numero +39 081 0106490, attivo anche per info dal lunedì al sabato, eccetto i festivi, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

La prevendita è obbligatoria anche per chi usufruisce del biglietto gratuito.

I biglietti che risulteranno invenduti alle ore 18:00 della data dell’evento saranno acquistabili fino ad esaurimento presso la biglietteria del Parco secondo l’ordine di arrivo all’ingresso di Corso Resina.

Considerato il ristretto numero di biglietti, è vivamente consigliato, per non perdere l’evento ed evitare assembramenti all’esterno degli scavi, di acquistare i biglietti on line sul sito www.ercolano.coopculture.it

ABBONATI

I possessori di abbonamento (acquistabili sia on line sul sito ercolano.coopculture.it, sia presso la biglietteria del PAE) avranno diritto ad un ingresso gratuito in una delle date programmate: la prenotazione del gratuito avverrà on line, sul sito ercolano.coopculture.it, esibendo poi presso la biglietteria l’abbonamento.

PARCHEGGIO

Per l’occasione è aperto il parcheggio di Via dei Papiri Ercolanesi grazie alla disponibilità del Comune di Ercolano e del Concessionario Pubbliservizi. Il Parco offre un servizio di navetta gratuita verso l’ingresso di Corso Resina.

ATTENZIONE

– La visita dura 1 ora e 20 minuti circa

– I visitatori su sedia a rotelle possono prenotare la loro visita scrivendo con almeno tre giorni di anticipo a pa-erco@cultura.gov.it, indicando giorno e orario della visita e lasciando i propri dati, compreso il recapito telefonico.

– È consigliabile l’uso di scarpe basse e comode.

– Le serate estive si godono meglio proteggendo la pelle con lozioni contro le punture degli insetti.

– In caso di avverse condizioni meteo, gli eventi potrebbero essere annullati.

– In caso di annullamento dell’evento, i biglietti acquistati saranno rimborsati automaticamente ai referenti. Il rimborso verrà accreditato sul metodo di pagamento utilizzato al momento dell’acquisto. Non sarà necessario fare alcuna richiesta: il processo di rimborso avverrà in modo automatico. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, vi invitiamo a contattare il nostro servizio info e prenotazioni +39 081 0106490, attivo dal lunedì al sabato, eccetto i festivi, dalle 09:00 alle 17:00.