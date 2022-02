Portici – La saga di Harry Potter arriva in Campania al Museo Ferroviario di Pietrarsa per un grande evento che si terrà il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 febbraio.

Oltre a maghi, pozioni e incantesimi saranno previsti percorsi interattivi, giochi e diplomi per apprendisti streghe e stregoni. Sfide a colpi di bacchette magiche e di scope volanti per il Quidditch, il gioco più famoso tra i maghi della saga uscita dalla penna di J. K. Rowling. I fan di Harry Potter ritroveranno il magico binario 9 e ¾ della stazione dei treni di King’s Cross di Londra.

L’iniziativa è intitolata “Binario Magico”, evento firmato da “Ma dove vivono i Cartoni?” e prodotto da “Animazione in corso Srl”, pensato e studiato per le famiglie. I professori di Hogwarts sottoporranno i partecipanti a varie prove che, una volta superate, consentiranno di ricevere il diploma di mago o strega. E tutti coloro che si presenteranno in maschera e mantello riceveranno un sacchetto di caramelle “tutti i gusti + uno”.

Si partirà dal binario 9 e 3/4 per compiere un percorso interattivo in cui sulla propria strada si incontreranno i maestri di magia pronti a consegnare il diploma di mago o strega a chi riuscirà a superare le prove.