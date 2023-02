Ieri in Fonderia Righetti in Villa Bruno a San Giorgio a Cremano, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giorgio Zinno ha ospitato il Prof. Andrea Graziosi, docente dell’Università Federico II ed autore del libro “L’Ucraina e Putin” per affrontare con gli studenti del Liceo Urbani, la tragedia della guerra in corso ormai da un anno che rischia di essere un vero e proprio spartiacque tra due diverse fasi della storia europea.

“Un incontro particolarmente intenso e partecipato – come lo ha definito il primo cittadino sangiorgese – nato dal connubio tra il prof. Graziosi che è uno dei massimi studiosi internazionali della storia sovietica e in particolare dell’Ucraina nel Novecento e i nostri studenti che confermano la predisposizione verso l’apprendimento delle vicende contemporanee, al fine di formare una propria coscienza critica.

Le radici di questo conflitto vanno cercate nel passato su cui abbiamo provato a ragionare grazie alla conoscenza profonda della storia del prof. Graziosi, «divergenze» dando una chiave di lettura per comprendere le cause e le ragioni di quanto sta avvenendo e quindi le divergenze tra le due ideologie.

Proviamo a dare ai nostri studenti – prosegue Zinno – strumenti complementari alla didattica che già svolgono egregiamente a scuola attraverso eventi, iniziative e confronti diretti con esperti, docenti universitari, scrittori ecc…consolidando ogni volta la sinergia tra l’amministrazione e il vivace e ricettivo mondo della scuola sangiorgese.

Per questo ringrazio la dirigente scolastica Maria Rosaria De Luca, la dirigente scolastica Patrizia Ferrione e i docenti impegnati con le proprie classi in questi appuntamenti extrascolastici e naturalmente il Prof. Graziosi a cui – conclude – rinnovo i complimenti per il suo ultimo libro e per aver saputo trattare questo conflitto bellico con competenza e chiarezza”.