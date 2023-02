Anche la più gettonata delle cittadine della costiera si prepara ad accogliere San Valentino: la splendida città di Sorrento, che festeggia anche la festa del patrono Sant’Antonino, offre un’occasione per attirare turisti e visitatori nella settimana dell’amore.

A partire da oggi e fino al 15 febbraio si svolgerà, infatti, “Sorrento in Love”, una settimana tutta dedicata all’amore, agli innamorati e al rosso.

La città si vestirà, infatti, di rosso per festeggiare San Valentino e gli innamorati.

Per l’occasione, i ristoranti locali proporranno menu e proposte a tema. L’obiettivo di tutta l’iniziativa è chiaro: invogliare le coppie a trascorrere qualche giorno nella città del Tasso.

L’amore sorrentino sarà visitabile in via San Francesco, piazza della Vittoria, piazza San Francesco e via degli Archi, tutte rigorosamente e finemente addobbate con cuori e luminarie, così come la villa comunale Salve D’Esposito.