Sala Ichòs, il teatro di via Principe di Sannicandro 32/A a San Giovanni a Teduccio, accoglie il mese di aprile con un cartellone ricco di eventi.







Un’esperienza da non perdere tra teatro d’autore, musica classica e danza gipsy che si fondono in un mese di spettacoli intensi e appassionanti.

Un invito a lasciarsi trasportare dall’arte, a riscoprire il valore del tempo e a vivere emozioni autentiche.

Venerdì 11 aprile alle ore 21, la compagnia Airots presenta È la fine! di e con Emanuele Iovino, diretto da Giuliana Pisano. Uno spettacolo che racconta la crisi di un uomo di 34 anni, Gigi, alle prese con le illusioni dell’amore, il peso della famiglia e un lavoro insoddisfacente. Ma è davvero la fine o è un nuovo inizio? Un racconto teatrale dove il fallimento diventa un’opportunità di crescita, tra ironia e malinconia. La musica e il rumore del mare accompagnano il protagonista in una lotta interiore, dove ogni scena è un’azione verso il cambiamento. Un palloncino legato alla terra, una chitarra mai suonata nel modo tradizionale, un pesce colorato: simboli che si intrecciano per raccontare una storia di trasformazione e speranza. Assistente alla regia Gennaro Monforte; fotografia di scena Rosa Sanzone.

Sabato 12 aprile alle ore 21, la musica classica avvolgerà la Sala Ichòs con il Duo Ferrantini Miele. Aldo Ferrantini al flauto e Angelo Miele alla fisarmonica eseguiranno brani di G.S. Bach, A. Piazzolla, J. Williams, E. Morricone, G. Hermosa e H. Hambrosius, in un concerto che promette di incantare il pubblico con sonorità raffinate e suggestive.

Domenica 13 aprile alle ore 19, il sipario si chiude con l’energia travolgente di Kethane dance – Le Gitane del Vesuvio. Uno spettacolo di danza gipsy che celebra la condivisione, la gioia e la bellezza della diversità. La compagnia, nata da laboratori condotti da Carmen Famiglietti, porta in scena coreografie ispirate alle tradizioni romaní di Russia, Turchia, Spagna, Nord Africa, mescolando elementi di danza popolare del sud Italia. “Kethane”, in lingua romaní, significa “insieme” e l’essenza dello spettacolo è proprio questa: un viaggio attraverso la musica e la danza, un’esplosione di colori ed emozioni che unisce le tradizioni in un’unica, vibrante celebrazione.

Parcheggio gratuito in loco

Info e prenotazioni: cell. 366 8711689

Maria Consiglia Izzo