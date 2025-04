Torre del Greco. Attimi di panico poche ore fa nel popoloso quartiere cittadino di Via Castelluccio. Un ladro ha tentato di intrufolarsi in un appartamento al primo piano di un condominio sito in fondo alla suddetta via, arrampicandosi e riuscendo a guadagnare il balcone dell’abitazione. Tuttavia ha dovuto arrendersi di fronte alla protezione di cancelli in ferro e rimanendo letteralmente incastrato sul terrazzo. Il malvivente, infatti, evidentemente notato dai residenti (mancava poco alle 11), ha cercato invano una via di fuga e, non trovandola, ha iniziato ad urlare richiamando l’attenzione di un numero sempre crescente di persone.

Nel frattempo sono state allertate le forze dell’ordine che, giunte tempestivamente sul posto, hanno catturato il “topo d’appartamento” e lo hanno ammanettato. La volante della Polizia, scortata dai colleghi della Polizia Municipale, ha condotto in caserma il ladro, facendo tirare un sospiro di sollievo ai residenti.

M.G.