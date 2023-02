Presentata oggi a Palazzo San Giacomo l’European Cup di Judo 2023 under 18, che si terrà al PalaVesuvio sabato 11 e domenica 12 febbraio

L’evento, fortemente voluto dai fratelli Lello e Massimo Parlati (Nippon Club e Fiamme Oro), sotto l’egida della Fijlkam Campania, in sinergia con Pietro Amendola (New Kodokan Lucania), si inserisce nel robusto palinsesto a sostegno della candidatura di Napoli a Capitale Europea dello Sport 2026. Proprio grazie a questa competizione, che ritorna a Napoli dopo oltre 50 anni, Susy Scutto ha costruito il suo percorso vincente, con 5 medaglie d’oro e una di bronzo conquistate all’European Cup, tanto da essere votata come Rivelazione mondiale del 2022 e premiata il 24 gennaio scorso dal Comune di Napoli

“Si tratta di una manifestazione giovanile di altissimo livello con la partecipazione di 32 nazioni in rappresentanza dei 4 continenti – ha spiegato Massimo Parlati, tecnico della Nazionale italiana universitaria di judo – un trampolino di lancio in vista dei prossimi appuntamenti che confidiamo di portare a Napoli come un Campionato del Mondo. Grandi numeri: ben 396 atleti in gara, quella italiana la delegazione più numerosa con 168 guerrieri del tatami, 53 dalla Francia, 29 da Israele, 21 dalla Croazia, 5 dalla Mongolia, 4 dell’Ucraina per dare qualche cifra; nutrita anche la pattuglia degli arbitri provenienti dall’intero continente. Sono previste circa duemila presenze sul territorio”.

“L’European Cup rafforza il percorso intrapreso per la candidatura di Napoli a Capitale Europea dello sport 2026 – ha osservato l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante – è una manifestazione importante che si inserisce in un progetto più ampio, finalizzato all’inserimento sociale ed al riscatto dei giovani sul territorio attraverso lo sport. Il Judo insegna al rispetto di sé e degli altri attraverso i valori insiti nella disciplina sportiva, e nelle arti marziali in particolare, e può aiutare a ritrovare una giusta dimensione in una società nella quale i valori primari passano spesso in secondo piano”.

“Questa manifestazione che si terrà a Ponticelli è straordinariamente bella – ha aggiunto l’Assessore alla Legalità Antonio De Iesu – Il livello internazionale dell’evento serve a costruire il percorso per Napoli Capitale europea dello Sport ma è anche un fattore di sostegno e di aiuto ai giovani che attraverso la disciplina sportiva assumono una dimensione etica di sacrificio e di rispetto delle regole, soprattutto in alcune zone più complicate della città”.

“L’11 e il 12 febbraio si disputeranno i Cadet European Cup 2023; ancora una volta grazie all’impegno dell’Amministrazione la città di Napoli è riuscita in pochi mesi ad accaparrarsi una seconda gara internazionale dopo gli europei, sempre cadetti, di scherma – ha sottolineato il Presidente della Commissione Sport Gennaro Esposito – Siamo tutti proiettati verso Napoli Capitale Europea dello Sport 2026. È l’occasione buona per far emergere i talenti napoletani in tutte le discipline. L’appuntamento, quindi, è sabato e domenica prossima per fare tutti il tifo per l’Italia”.

“Siamo ben felici di poter ritornare al PalaVesuvio – ha concluso Francesca Merenda, coordinatore Sport e Salute della Campania – dove proprio un anno fa abbiamo celebrato una vera festa dello sport, alla presenza del Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli, presentando ben 32 progetti (Sport di tutti, Inclusione e Quartieri) volti ad incidere nel tessuto sociale. Ed oggi ci apprestiamo a supportare una rassegna internazionale che si pone in linea di continuità con la valorizzazione dei giovani e delle energie migliori di Napoli”.