In occasione della Settimana regionale contro il Bullismo e Cyberbullismo, istituita con legge regionale n. 11 del 22 maggio 2017 (“Disposizioni per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nella Regione Campania”), la Regione Campania ha bandito la Challenge dal titolo dal titolo “Bulli di sapone-rispetto e gentilezza contro la violenza”.

Il concorso, approvato con avviso pubblico (in corso di pubblicazione sul BURC), è rivolto a studenti e docenti sia delle Scuole Primarie sia delle Suole Secondarie di primo e secondo grado del territorio, che potranno scambiarsi esperienze dirette sul tema e tradurre le loro riflessioni nella realizzazione di un prodotto finale (disegno per le Scuole Primarie e Video per quelle Secondarie)

Per informazioni ed adesioni cliccare sul seguente link https://www.scabec.it/progetti/bulli-di-sapone-rispetto-e-gentilezza-contro-la-violenza