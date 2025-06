Gragnano – Piazza Marconi – meglio conosciuta come Piazza San Leone – si prepara a brillare sotto i riflettori della RAI. La nostra amata città sarà infatti protagonista della trasmissione di successo del day time estivo “Camper”, in onda su RaiUno da lunedì 23 a venerdì 27 giugno, dalle ore 12:00 alle 13:30, con collegamenti in diretta e servizi registrati in anteprima nazionale.

La conduttrice Monica Caradonna guiderà il pubblico italiano in un viaggio emozionante tra le meraviglie di Gragnano, raccontando il nostro straordinario percorso enogastronomico, il fascino delle nostre strade, la vitalità delle piazze e la ricchezza delle tradizioni locali.







Durante la settimana, Piazza San Leone si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico del gusto, con la presenza di chef rinomati, artigiani del gusto e produttori locali, veri custodi delle nostre eccellenze. I protagonisti del territorio porteranno in scena i sapori inconfondibili di Gragnano: dalla Pasta di Gragnano IGP al vino, dall’olio extravergine ai dolci della tradizione, passando per conserve, prodotti caseari e altre delizie tutte da scoprire.

“Camper” è un format che celebra l’Italia più autentica, raccontando le bellezze paesaggistiche, le vacanze nei borghi, i tesori gastronomici e le storie delle comunità. E quest’anno, tra le tappe più attese, c’è proprio Gragnano, simbolo di gusto, cultura e accoglienza nel cuore della Campania.

«Siamo orgogliosi di offrire all’Italia intera uno scorcio della nostra Gragnano, che sa essere moderna e tradizionale, dinamica e accogliente, e che attraverso i suoi prodotti e i suoi produttori racconta il suo passato e il suo futuro», dichiara il Sindaco Nello D’Auria.

L’appuntamento è quindi in Piazza San Leone, cuore pulsante della città, che per l’occasione diventerà un set televisivo a cielo aperto. Invitiamo cittadini, famiglie, turisti e appassionati della buona tavola a partecipare e vivere insieme un momento unico di promozione, identità e orgoglio territoriale.