I concorrenti del 160esimo del Giro d’Italia domani eseguirà la Napoli – Pompei – Napoli.

“Sarà – dichiara il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio – tappa più bella al mondo.

Un’altra splendida occasione di valorizzazione per la città, visto che anche queste manifestazioni concorrono a rafforzare il brand Pompei a livello internazionale.







Ben 200 Paesi collegati: i media di tutto il mondo – continua il primo cittadino – avranno la possibilità di ammirare uno straordinario patrimonio culturale che merita un palcoscenico quale quello che il Giro d’Italia riesce a generare.

Le immagini del Giro d’Italia verranno distribuite in 198 Paesi per un’audience complessiva di 790 milioni di persone in tutto il pianeta, grazie alla diffusione da parte di più di 20 diversi network televisivi.

Forte anche la presenza dei media, con circa 900 giornalisti e 280 fotografi rappresentativi di 580 testate internazionali, nazionali e locali.

Lo scorso anno, 81.500 articoli pubblicati, 210 milioni di pagine viste, una comunità social di 4,2 milioni di utenti per 800 milioni di total impressions sui social media e 180 milioni di visualizzazioni video.

La competizione ciclistica – conclude il sindaco di Pompei – sarà preceduta da una variopinta sfilata dei mezzi che tradizionalmente anticipa il passaggio dei campioni, per uno spettacolo da sempre atteso dal pubblico”.