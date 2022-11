L’assessore alla Salute, Vincenzo Santagada, parteciperà all’evento, patrocinato dal Comune di Napoli, “Governare il Diabete”, che si terrà domenica 13 novembre alle ore 10,00 presso i Giardini del Molosiglio in via Acton Napoli.

Si tratta di un progetto, organizzato dall’Associazione Diabetici Napoletani Federico II Onlus in collaborazione con la Lega Navale di Napoli, che prevede, oltre ad un dibattito sui temi della malattia, una giornata di corso divulgativo di introduzione allo sport della vela, la presentazione delle ultime tecnologie per la cura del diabete, un corso di emergenza diabetica in mare riservato agli istruttori della Lega navale.

All’interno dei Giardini verrà allestito un apposito spazio per screening diabetico gratuito tenuto da medici della Federico II dalle ore 9,30 – 13,00 e dalle 15,00 alle 18,00. Interverranno: Fulvio Frezza, cons. Regione Campania; Annamaria Colao, prof. Ordinario Federico II, Alfredo Vaglieco, pres. Lega Navale Napoli, Salvio Zungri, tecnico ortopedico; Roberto Sepe, presidente Aifii.