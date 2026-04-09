Napoli – È tutto pronto alla base navale del quartier generale della Marina Militare di via Acton a Napoli, dove venerdì 10 aprile è in programma la quinta edizione della Giornata del mare e della cultura marinara promossa dall’associazione circoli nautici della Campania e della Marina Militare con il patrocinio della Regione Campania (che nel 2021, grazie all’iniziativa del consigliere Franco Picarone, ha varato la legge che ha permesso la nascita dell’associazione).

Oggi, mercoledì 8 aprile, si apre il “Sea Village”, il villaggio del mare presso la basa navale dove troveranno spazio gli stand allestiti da enti e organizzazioni legati al mare. Per venerdì annunciata una massiccia presenza di studenti: più di mille gli alunni provenienti da ogni parte della regione che parteciperanno all’iniziativa, durante la quale saranno conferiti i premi “Associazione circoli nautici della Campania” a servizio fari e segnalamenti della Marina Militare e Guardia Costiera. Non solo: durante la mattinata sarà anche conferito l’Excellence Award Mare Nostrum al prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Questa la motivazione: “Per l’alto senso delle istituzioni, la costante attenzione e il qualificato impegno profuso nella tutela della sicurezza, della legalità e della coesione sociale nel territorio della Città Metropolitana di Napoli. In particolare, si riconosce il prezioso contributo offerto al mondo del mare e della nautica, attraverso il sostegno alle iniziative volte alla promozione della cultura marittima, alla valorizzazione delle tradizioni nautiche e alla salvaguardia dell’ambiente costiero. La sua autorevole presenza rappresenta un punto di riferimento per la comunità e un esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e realtà associative, a beneficio dello sviluppo armonico del territorio e della sua vocazione marittima”.







Va avanti con successo a Villa Campolieto ad Ercolano la mostra di modellismo navale legata alla terza edizione del Trofeo Pithecusae, iniziativa inaugurata lo scorso 4 aprile che mette in evidenza la tradizione navale campana fino a domenica 12. In esposizione nella scuderia della struttura messa a disposizione dal presidente dell’ente ville vesuviane, Gennaro Miranda, modelli delle imbarcazioni che hanno partecipato alle passate edizioni dell’America’s Cup; navi e imbarcazioni a vela e remi; navi e imbarcazioni a propulsione meccanica; mezziscafi di navi e imbarcazioni. Ieri, inoltre, si è svolto il convegno dal titolo “Epopea delle grandi scoperte geografiche-Approfondimenti su Cristoforo Colombo, Amerigo Vespucci e Ferdinando Magellano”. Il relatore, l’ingegnere Luigi Tufolo, ha proposto un viaggio tra le imprese e le visioni dei grandi protagonisti della navigazione.