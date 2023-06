Gigi Finizio torna in concerto alle falde del Vesuvio.

L’evento si terrà il 1 luglio nella Prateria del Bosco di Portici, a pochi passi da Napoli.

L’incasso della vendita dei biglietti, al netto delle spese tecniche e di allestimento, andrà in beneficenza al Centro di Spiritualità’ L’Emanuele Onlus, ETS che destinerà il ricavato dell’evento come contributo per la costruzione di una casa per bambini bisognosi a Giampilieri Marina-Messina.







“La nostra Amministrazione – fa sapere il sindaco di Portici, Enzo Cuomo – ha concesso il patrocinio morale e l’assistenza logistica, la Città Metropolitana di Napoli e il Dipartimento di Agraria hanno messo a disposizione la prateria, tutta l’organizzazione è a cura del Centro di Spiritualità’ L’Emanuele Onlus, ETS”.