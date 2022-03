Dopo ben cinque anni di assenza e reduce del successo al Festival di Sanremo, il 13 ed il 14 aprile a Napoli fa tappa l’amatissimo Fiorello, lo showman più seguito ed apprezzato d’Italia.

Location dell’evento: il Palapartenope di Napoli.

Rosario Fiorello torna, infatti, in teatro. E lo fa nel suo inimitabile stile, quello tanto amato dagli italiani.

Il Rosario nazionale torna finalmente al calore del pubblico con uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni sera la sua impronta personalissima nel copione dello show.

Improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a sorpresa, una scaletta musicale fluida e l’innesto di momenti di spettacolo fuori copione: è questa la libertà dello showman.

Quella di portare in teatro uno show che mai andrà in scena così come è stato scritto. Non mancheranno ovviamente i riferimenti all’attualità, lo sguardo acuto e ironico dell’artista sull’Italia e sugli italiani.