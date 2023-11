Giovedì 30 novembre si svolgerà presso il Parco Susanna, in via Cavalli di Bronzo a San Giorgio a Cremano, un Contest Musicale rivolto a musicisti, cantanti e band non professionisti.

L’evento inizierà alle ore 20.00 ed è ad ingresso gratuito.

“Un’iniziativa della cooperativa Bambù – dichiara il sindaco Giorgio Zinno – che abbiamo accolto, con l’obiettivo di offrire ai giovani opportunità per farsi conoscere come artisti e condividere il proprio talento e la propria passione.







Per parteciparvi è necessario iscriversi gratuitamente, inviando la domanda entro il 27 novembre alla mail parcosusanna@gmail.com

Per tutte le informazioni – precisa Zinno – sarà possibile consultare la pagina Facebook e il profilo Instagram “Parco Susanna”.

Accogliamo eventi per e con i giovani e promuoviamo talento e partecipazione per far sì che la nostra comunità – conclude la fascia tricolore – cresca nei valori della condivisione e dell’inclusione”.