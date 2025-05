Ercolano – “Disabilità e Inclusione” tre giorni di eventi per i 30 anni dell’Associazione “Diamoci la mano”. Il 14 maggio un enorme corteo con tutte le scuole di Ercolano e l’istituto Don Orione per la 23esima edizione di Ercolano Senza Barriere. Buonajuto “Costruiamo insieme città più inclusiva”

Tre giorni di festa per celebrare il trentennale dell’Associazione “Diamoci la mano Odv”, realtà impegnata nel sostegno e nell’inclusione delle persone con disabilità. L’iniziativa, dal titolo “Disabilità e Inclusione”, sotto il patrocinio del Comune di Ercolano e della Fondazione Ente Ville Vesuviane, presieduta da Gennaro Miranda, si inaugura il 12 maggio e culminerà il 14 maggio con un enorme corteo a cui prenderanno parte tutte le scuole di Ercolano e l’istituto Don Orione.







L’apertura lunedì 12 maggio, alle ore 10,00, con un convegno presso Villa Campolieto, che affronterà il tema della disabilità come sfida sociale e culturale, e vedrà la partecipazione di istituzioni, esperti, educatori, associazioni del territorio ed ex volontari.

Martedì 13 maggio, nella parrocchia del Santissimo Redentore in via Doglie, si terrà una messa celebrata da Monsignor Giuseppe Mazzafaro, con Don Valerio Piro e tutti i parroci della città. Un momento di raccoglimento e preghiera dedicato alle famiglie e alle persone con fragilità.

Mercoledì 14 maggio, infine, l’evento conclusivo coinvolgerà tutte le scuole di Ercolano e l’Istituto Riabilitativo Don Orione. Alle ore 9,30 partirà un corteo da Piazza Trieste diretto a Villa Campolieto, dove sarà inaugurata la 23ª edizione di “Ercolano Senza Barriere”, storica rassegna di eventi e attività dedicate all’abbattimento delle barriere fisiche e culturali e che promuove una città realmente accessibile.

“Il trentennale dell’associazione ‘Diamoci la mano’ è un traguardo importante che merita il giusto riconoscimento – afferma il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto – Questi tre giorni di eventi rappresentano un’occasione preziosa per riflettere e agire concretamente sui temi dell’inclusione e della partecipazione. Come Amministrazione comunale abbiamo il dovere di costruire, insieme alle famiglie, alle associazioni e alle scuole, una città sempre più accogliente e capace di non lasciare indietro nessuno. Lo scorso anno, grazie alla fitta collaborazione tra istituzioni e realtà territoriali, abbiamo istituito la consulta per la disabilità, un tassello fondamentale che favorisce il dialogo e consente un efficace coordinamento delle azioni da intraprendere a favore delle persone con disabilità. Ma non solo, grazie all’incessante lavoro degli uffici del settore III – Servizi alla persona, Ercolano è entrata a far parte della rete CAD – Comunità Amiche della Disabilità, un riconoscimento che certifica l’impegno del nostro Comune per l’inclusione e che favorisce la trasformazione dei territori andando oltre le semplici disposizioni legislative o normative, perché per noi inclusione significa dare forza alla nostra comunità.” Ha concluso Buonajuto.

Per Liberata Scognamiglio, presidente di Diamoci La Mano, vivremo “tre giorni all’ insegna dell’Inclusione, perché come diceva Papa Francesco l’indifferenza è un male che contagia i nostri tempi e proprio questi eventi rappresentano un’importante occasione per riflettere sull’importanza di costruire una Società più inclusiva, consapevoli che occorre fare ancora tanta strada”.