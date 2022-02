“Eleganzissima” è il tour di Drusilla Foer, che ha incantato tutti gli spettatori del Festival di Sanremo.

Il tour approda in Campania, dopo aver fatto registrare tanti Sold Out in tutta Italia.

In particolare, l’apprezzatissima Drusilla sarà il 17/18/19 marzo al Teatro Bellini di Napoli; il 22 marzo al Teatro Verdi di Salerno ed, infine, il 23 marzo al Teatro Comunale di Caserta.