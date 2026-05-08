Ercolano – Il 10 maggio 2026, in occasione della Festa della Mamma, il Parco Archeologico di Ercolano dedica una giornata speciale alle famiglie e ai ragazzi con disturbi del neurosviluppo, con particolare attenzione all’autismo. L’iniziativa rientra nel progetto “Cultura senza barriere”, realizzato in collaborazione con l’associazione #micolorodiblu Onlus e CoopCulture, e conferma l’impegno costante del Parco nel rendere il patrimonio culturale un luogo accogliente, partecipativo e aperto a tutti.

Per l’intera mattinata, dalle 9:00 alle 14:00, saranno disponibili visite guidate inclusive articolate in quattro turni orari, con gruppi di massimo 25 partecipanti ciascuno. Il percorso, della durata di circa un’ora e mezza, è pensato per favorire serenità, comprensione e coinvolgimento, ed è condotto da personale specializzato e operatori del patrimonio culturale che affiancheranno i visitatori in ogni fase della visita.

La partecipazione è aperta a famiglie con bambini, scuole primarie e secondarie di primo grado e a chiunque voglia vivere un’esperienza culturale innovativa e accessibile. Si consiglia un abbigliamento comodo.

Tecnologia e gioco per un’esperienza immersiva

Durante la giornata i partecipanti potranno utilizzare “Avventura a Ercolano”, la guida digitale interattiva progettata da esperti in didattica e neurodiversità per supportare il coinvolgimento dei ragazzi con autismo o altre difficoltà cognitive. L’app è disponibile sui tablet forniti direttamente dal Parco oppure scaricabile gratuitamente su iPad Apple all’indirizzo ercolano.cultura.gov.it/accessibilita/

Grazie alla realtà aumentata e ai beacon interattivi disseminati lungo il percorso, i visitatori potranno vivere esperienze immersive e ludiche: ricomporre mosaici antichi, lanciare il giavellotto nella Palestra, raccogliere monete sulla terrazza di Balbo, restaurare virtualmente reperti archeologici e molto altro ancora. Un modo concreto per trasformare la visita in un momento di scoperta condivisa, accessibile e coinvolgente per tutti.







Informazioni pratiche

Data: domenica 10 maggio 2026

Orario: 9:00 – 14:00, cinque turni orari

Durata visita: circa un’ora e mezza

Gruppi: max 25 partecipanti per turno

Costo: gratuita con biglietto ordinario di ingresso al sito (valide riduzioni e gratuità secondo normativa)

Prenotazione obbligatoria

Online: coopculture.it/it/prodotti/cultura-senza-barriere/

E-mail: edu@coopculture.it

Con questa iniziativa dedicata alla Festa della Mamma, il Parco Archeologico di Ercolano prosegue il suo percorso per rendere la cultura un bene condiviso e accessibile a ogni famiglia. “Cultura senza barriere” rappresenta un impegno concreto e continuativo per un’esperienza di visita che valorizza la diversità e promuove una partecipazione piena e consapevole.