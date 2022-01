Continua senza sosta la meravigliosa attività che l’Associazione “Primaurora” svolge sul territorio.

“Le radici vesuviane – scrivono su Facebook i membri dell’attiva associazione – sono inevitabilmente legate all’ agricoltura che da sempre si pratica alle pendici del nostro amato vulcano. Nonostante ciò esiste tuttavia un rischio serio di perdere questi saperi antichissimi poiché rimangono ormai in pochi a conoscere e praticare queste maestranze.

È proprio per la voglia di non far morire queste antiche tradizioni – spiegano ancora – che sviluppiamo quindi numerose nostre attività, come il mini corso di potatura della vite, svolto lo scorso week end nel meraviglioso vigneto autoctono della Masseria Gallo, stesso luogo dove organizziamo ogni anno la Sagra dell Autunno dedicata alla vendemmia ed ai bambini”.