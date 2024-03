Una nuova iniziativa culturale, abbinata ad occasioni per conoscere il territorio, nell’ambito del progetto “Percorsi nelle Valli del Ben Vivere”.

Dopo i festeggiamenti in onore di Santa Lucia, il progetto “Percorsi nelle Valli del Ben Vivere” torna con una nuova tappa a Grottaminarda, comune capofila dell’iniziativa, in occasione delle celebrazioni per San Tommaso d’Aquino previste per il 7 marzo 2024.

In questa data la Sala Consiliare Sandro Pertini di Grottaminarda, ospiterà, a partire dalle ore 17:30, un convegno di alto profilo dedicato alla figura del Santo, dal titolo “San Tommaso: storia e leggenda”. Ai saluti di Marcantonio Spera, Sindaco di Grottaminarda e di S.E. Sergio Melillo, Vescovo della Diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia e all’introduzione a cura dell’Avvocato Rocco Barasso, seguiranno tre interessanti relazioni sull’argomento.







Saranno presenti Padre Giuseppe Busiello, Docente di Metafisica ed Etica presso l’Istituto Tecnologico della Basilicata; con l’intervento “Tommaso D’Aquino, il Santo, il teologo e la Filosofia”; il Prof.re Francesco Marrone, Docente di Storia della Filosofia Moderna presso l’Università di Bari “Aldo Moro”, con l’intervento dal titolo “Attualità del pensiero di Tommaso al concetto di persona”; la Prof.ssa Mariaenza Benedetto, Docente di Storia della Filosofia Medievale presso l’Università di Bari “Aldo Moro”, con l’intervento “Oltre l’occidente latino, il confronto di Tommaso con Arabi ed Ebrei”. Nel corso del convegno si terrà un’esibizione musicale con la partecipazione del Maestro Sabrina Caprarella e al termine una degustazione di prodotti tipici locali. Durante la giornata è prevista l’apertura straordinaria per visite guidate presso il Castello D’Aquino. Con questo evento il progetto “Percorsi nelle Valli del Ben Vivere” amplia la sua portata, unendo, attraverso la valorizzazione della figura di Tommaso D’Aquino, intimamente legata al territorio di Grottaminarda grazie alla presenza della comunità domenicana, la dimensione culturale alla promozione del territorio, offrendo nuovi spunti per scoprirlo e conoscerlo. Il progetto è co-finanziato dal POC Campania 2014-2020 “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma unitario di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di portata nazionale e internazionale.” L’iniziativa è patrocinata dalla Parrocchia di Santa Maria Maggiore di Grottaminarda e dalla Curia Vescovile di Ariano-Lacedonia.