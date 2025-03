La “prima” di Napoli Millenaria il 25 marzo è già sold out Napoli, stando ai dati del giorno 11 marzo, data in cui è stato annunciato.

Sold out in poche ore per la proiezione speciale di Napoli Milionaria! al Teatro di San Carlo.

Un evento unico, gratuito e aperto a tutti, che darà la possibilità a tanti di lasciarsi incantare da uno dei luoghi simbolo della città e omaggiare il genio di Eduardo De Filippo.







Fin dalle prime ore del mattino, lunghe file si sono formate all’esterno del Massimo partenopeo, con centinaia di persone in attesa di ottenere un biglietto per assistere alla proiezione.

Un’atmosfera di grande emozione e partecipazione, a testimonianza del profondo legame tra i napoletani e il loro teatro.