Per noi che siamo abituati ad una vita frenetica è davvero difficile restare a casa. Specialmente in questi giorni nei quali il Coronavirus minaccia la nostra salute. Il tempo sembra non passare mai.

Ma ci sono diversi modi per impiegare il tempo, on line si moltiplicano le iniziative e i suggerimenti, una di queste:

è fare dei tour on line di alcuni musei o vedere alcune collezioni.

Di seguito l’elenco di 10 musei che è possibile visitare stando a casa:

1. Pinacoteca di Brera – Milano https://pinacotecabrera.org/

2. Galleria degli Uffizi – Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

3. Musei Vaticani – Roma http://www.museivaticani.va/…/collezio…/catalogo-online.html

4. Museo Archeologico – Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/

5. Prado – Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

6. Louvre – Parigi https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

7. British Museum – Londra https://www.britishmuseum.org/collection

8. Metropolitan Museum – New York https://artsandculture.google.com/explore

9. Hermitage – San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj

10. National Gallery of art – Washington https://www.nga.gov/index.html