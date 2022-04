Alberto Angela torna a Napoli.

L’amatissimo e seguitissimo Angela, già cittadino onorario del capoluogo campano, torna in città per girare una nuova puntata del suo programma ‘Ulisse’- Il piacere della scoperta’.

Reduce del grande successo per la puntata di ‘Stanotte a… Napoli’, andata in onda la sera di Natale, lo scorso 25 dicembre, il popolare divulgatore culturale sarà di nuovo a Napoli il 3 maggio prossimo per effettuare delle nuove riprese che andranno in onda sul canale TV Rai Uno.

Tra le mete che saranno riprese dalle telecamere ci saranno il lungomare partenopeo, unico per bellezza e colori, con via Partenope e il centro storico con i Quartieri Spagnoli, caratteristico e tipico.

Attesissimo il ritorno di Aberto Angela nel capoluogo campano: ogni sua tappa, in città come in in provincia, è stata sempre ben accolta ed ha fatto registrare un boom di ascolti in TV.