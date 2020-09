Napoli – Appuntamenti tra Tarsia, Pontecorvo e Ventaglieri; Tra natura e mito verso il faro di Capo Miseno, Le vie del Liberty.

SABATO 12 SETTEMBRE – ORE 10:30

NAPOLI FUORI LE MURA: PASSEGGIANDO TRA TARSIA, PONTECORVO E VENTAGLIERI

La Cooperativa SIRE propone un itinerario in discesa che da piazza Mazzini conduce a Montesanto attraverso vicoli che oggi sono parte integrante, anche se meno nota, della città ma che sono stati in passato sentieri di collegamento tra la zona collinare e la Napoli entro le mura, ospitando per la salubrità dell’aria e la bellezza del panorama ordini monastici e famiglie nobiliari i cui nomi hanno lascito il segno nella toponomastica locale. Via Tarsia con il palazzo Spinelli, via Ventaglieri, salita Pontecorvo, sono i vicoli posti tra l’antica Infrascata e la Pignasecca, dove, tra frammenti di street art e scorci panoramici, edicole sacre e fondaci, scopriremo una Napoli antica, fatta di leggende e culti pagani e cristiani, che quotidianamente si rinnova.

PROGRAMMA

10:30 Raduno partecipanti a piazza Mazzini – Napoli

durata: 2 ore circa

Contributo organizzativo: euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

N.B.PRENOTAZIONEOBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

INFO E PRENOTAZIONI392.2863436 – cultura@sirecoop.it

SABATO 12 SETTEMBRE – ORE 17:00

PASSEGGIANDO TRA NATURA E MITO VERSO IL FARO DI CAPO MISENO

La Cooperativa SIRE e l’Associazione Natura Sottosopra propongono un nuovo percorso tra natura e mito. Punta estrema della caldera dei Campi Flegrei, CapoMiseno rappresenta un antico edificio vulcanico adesso ricco di vegetazione, dai terrazzamenti coltivati a vigneto e frutteto si passa al fitto bosco e alla macchia mediterranea. Diffuso è l’asfodelo, anticamente i greci usavano piantare gli asfodeli sulle tombe, considerando i prati di asfodelo il soggiorno dei morti. Dalla spiaggia di Miseno si percorrono le stradine della frazione fino all’inizio del tunnel che porta alfaro, da qui si risale sulla destra dove si incontra il sentiero lastricato di blocchi di tufo che ci porta in cima a circa 150 m. Proseguendo il sentiero diventa panoramicoaffacciandosi prima verso la spiaggia di Miseno e poi verso il Golfo di Pozzuoli. Lungo il percorso di ritorno si passa davanti la Chiesa di San Sossio e il Sacello degli Augustali.

Attrezzatura consigliata macchina fotografica, vestirsi a strati, scarponcini da trekking o con suola non liscia, acqua.

Lunghezza: 3 km Dislivello: 150 m Difficoltà: T (Turistica).

L’escursione non presenta grosse difficoltà tecniche sia per il dislivello che per la lunghezza del tratto da percorrere.

PROGRAMMA

17:00 Appuntamento nei pressi del bar Chalet Miseno, via Dragonara 1

17:15 Partenza per il percorso

20:00 Conclusione delle attività

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO 10,00 € a persona / 6,00 € per i ragazzi tra 8 e 15 anni / gratuito < 8 anni.

INFO E PRENOTAZIONI

Natura Sottosopra 333 7750417 / info@naturasottosopra.it

Cooperativa SIRE 392 2863436 / cultura@sirecoop.it

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

DOMENICA 13 SETTEMBRE – ORE 10:30

LE VIE DEL LIBERTY: PASSEGGIATA NELLO STILE FLOREALE NAPOLETANO

La Cooperativa Sire vi accompagnerà in un percorso in discesa che dal Vomero arriverà a piazza Amedeo attraversando alcune delle più belle vie del Liberty napoletano: da via Palizzi a via del Parco Margherita. Attraverso queste panoramiche arterie cittadine avremo la possibilità di scoprire lo stile simbolo dell’inizio dell’inizio del Novecento, che a Napoli si è espresso soprattutto attraverso l’architettura, incrociandosi con lo stile eclettico di fine Ottocento: linee morbide e sinuose, forme floreali, colori vivaci, ferro battuto e vetro sono gli elementi principali che caratterizzeranno gli edifici sorti nei nuovi quartieri residenziali sorti tra la collina del Vomero e la parte alta di Chiaia, specchio di una società in evoluzione, dove si affermano nuovi protagonisti della vita civile.

Dopo la visita i partecipanti potranno tornare al Vomero, in via Cimarosa, utilizzando la Funicolare di Chiaia in via del Parco Margherita. PROGRAMMA

ore 10:30 Appuntamento con gli operatori SIRE Coop presso l’uscita CIMAROSA della Funicolare di Chiaia (è l’ultima fermata)

Durata due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

N.B.PRENOTAZIONEOBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

INFO E PRENOTAZIONI3922863436 – cultura@sirecoop.it