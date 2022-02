E’ di oggi il ricordo che il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, ha commemorato oggi pomeriggio.

“Una profonda ispirazione artistica e un talento innato – dice il primo cittadino – lo hanno reso uno degli interpreti più sfavillanti del teatro del Novecento. Una vita dedicata all’arte, alla ricerca, allo studio, traendo spunto dallo straordinario bagaglio culturale della nostra Castellammare, la città che gli ha dato i natali.

Una vita spazzata via troppo in fretta, nel settembre 1986, da un tragico incidente stradale. Oggi – prosegue il sindaco della cittadina alle falde del Vesuvio – Annibale Ruccello avrebbe compiuto 66 anni. E il suo splendido repertorio rappresenta un pietra miliare della produzione teatrale italiana contemporanea. Il suo busto è un fiore all’occhiello del Viale degli Artisti, che abbiamo inaugurato il 30 maggio 2021 per tramandare la memoria di chi ha saputo – conclude Cimmino – dare lustro alla nostra città e impreziosirla con la sua inimitabile arte”.