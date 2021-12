Luci su Napoli e sulla cultura il 25 dicembre: è la sfida di Rai1 e di Alberto Angela che con ‘Stanotte a Napoli’ propongono una novità assoluta per la prima serata (ore 21.25) del giorno di festa per antonomasia nello spazio solitamente occupato da film o cartoon.

Da Piazza Plebiscito al Tesoro di San Gennaro, dal Museo Archeologico Nazionale alla Cappella Sansevero e San Gregorio Armeno con le botteghe dei pastori fino a luoghi meno conosciuti come Santa Luciella e il suo teschio con le orecchie o il tunnel borbonico, Angela incontrerà guide come Marisa Laurito e Massimo Ranieri.

”Napoli come tutte le città ha delle luci e delle ombre. Il nostro programma si concentra sulle luci. Napoli è per l’Italia quello che l’Italia è per l’estero, ci sono i luoghi comuni. Io credo che solo la conoscenza possa combattere i pregiudizi” ha spiegato Angela nel corso della presentazione al MANN con il sindaco Gaetano Manfredi e il direttore di Rai1 Stefano Coletta.