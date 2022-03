Napoli – Cultura, appuntamenti a Napoli e dintorni

SABATO 12 MARZO – ORE 10:15

ANTICHI CASALI POSILLIPINI: DA VILLANOVA A PORTA POSILLIPO

Un percorso per scoprire una parte di Napoli poco conosciuta, due antichi casali di Posillipo, Villanova e Porta Posillipo, che si snodano sulla parte alta della collina. Un itinerario che racconterà di paesaggi agricoli e lunghe scale, architetture del Settecento e quelle liberty, nobiltà e contadini, insieme a panorami sul golfo dal Vesuvio a Ischia, attraversando strade poco battute e parlandoci di tempi nei quali Posillipo conservava atmosfere paradisiache. Un cammino per andare alla ricerca di quel fascino che ha colpito i viaggiatori di ogni tempo che arrivavano a Napoli e incontravano questo lembo di terra adagiato sul mare.

APPUNTAMENTO ore 10:15 presso l’uscita di via Manzoni della Funicolare di Mergellina.

N.B.: La Funicolare di Mergellina non è attiva. Per raggiungere il luogo di appuntamento usando il trasporto pubblico, si potranno utilizzare:

– linea 621, con partenza da Mergellina ( fermata nr. 2141 posta di fronte all’ingresso della Funicolare di Mergellina) e che si ferma presso il luogo di appuntamento (per gli orari: http://www.anm.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2476&Itemid=260)

– linea C31 _ Capo Posillipo – via Scarlatti (per gli orari: http://www.anm.it/index.php?option=com_content&task=view&id=2506&Itemid=260)

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (incluso di radioguide)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda che all’ingresso dei “musei ed altri luoghi della cultura e mostre” sarà obbligatorio esibire il cd. super green pass associato ad un documento di riconoscimento.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

**********************

SABATO 12 MARZO – ORE 10:30

SCOPRENDO FORCELLA: DALLE MURA GRECHE ALL’ARCICONFRATERNITA DELLA SANTA CROCE

La Cooperativa Sire vi accompagnerà in un tour alla scoperta delle più importanti evidenze artistiche di Forcella, antichissimo quartiere nel cuore di Napoli che prende il nome probabilmente dalla sua particolare forma ad ipsilon, che ricorda proprio una forcella e che per secoli ha dato a sua volta il nome ad uno dei nobili sedili napoletani. Dai ai resti della murazione greca, passando per l’antica chiesa di Santa Maria a Piazza (esterno), così chiamata perché sorge in quella che al tempo era una delle maggiori piazze di Napoli, alla chiesa di Sant’Agrippino (esterno), arriveremo all’ultima ed affascinante tappa: la visita alla chiesa della Compagnia della Disciplina della Santa Croce. La struttura è sede di una delle più antiche istituzioni religiose nobiliari della città, fondata nel 1290, che fin dalle origini ed ancora oggi opera per il bene della collettività, nell’assistenza dei più bisognosi.

Dall’esterno vedremo la facciata principale, adiacente alla chiesa di Sant’Agostino alla Zecca, ma per accedere alla struttura utilizzeremo un ingresso laterale, interno ad un palazzo: salendo al piano superiore, grazie alla disponibilità della Cooperativa Manallart, troveremo una piccola meraviglia. Ecco i luoghi che visiteremo: l’oratorio, il giardino con gli affreschi rappresentanti “Cristo e la Samaritana” e “la fuga in Egitto” alle pareti, la piccola chiesa, con pavimento settecentesco e il retablo quattrocentesco raffigurante La Deposizione di Cristo, ricollocato dietro l’altare maggiore dopo un restauro che gli ha restituito l’antica bellezza.

APPUNTAMENTO ore 10:30 all’ingresso del Teatro Trianon, Piazza Vincenzo Calenda, 9

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 13,00 (incluso di radioguide e di contributo per l’apertura della chiesa)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda che all’ingresso dei “musei ed altri luoghi della cultura e mostre” sarà obbligatorio esibire il cd super green pass associato ad un documento di riconoscimento.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

**********************

SABATO 12 MARZO – ORE 16:15

SANT’ANNA DEI LOMBARDI: LA NAPOLI DEL RINASCIMENTO

La visita riguarderà la chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, detta anche di Santa Maria di Monteoliveto, uno dei simboli del Rinascimento toscano a Napoli.

Fondata nel 1411, fu affidata ai padri olivetani e sottoposta a radicali lavori di ampliamento nel periodo Aragonese. Ulteriori trasformazioni si ebbero nel XVII e XVIII secolo, quando la struttura fu affidata all’Arciconfraternita dei Lombardi.

La chiesa, con le sue cappelle e le opere custodite all’interno, testimonia lo stretto legame tra la città e la Toscana, dimostrando che già a quei tempi si era insediata a Napoli una fitta “colonia” fiorentina di mercanti, artigiani e banchieri. Degne di nota, inoltre, il celebre gruppo in terracotta del Compianto di Cristo di Guido Mazzoni (1492), formato da otto statue a grandezza naturale, alcune delle quali, secondo la tradizione, rappresenterebbero proprio i sovrani aragonesi e la Sagrestia Vecchia, già refettorio, splendido ambiente con volte affrescate nel 1544 da Giorgio Vasari.

APPUNTAMENTO ore 16:15 all’ingresso della chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, piazza Monteoliveto – Napoli

DURATA 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO Euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

ESCLUSO biglietto di ingresso al complesso monumentale di euro 6,00

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda che all’ingresso dei “musei ed altri luoghi della cultura e mostre” sarà obbligatorio esibire il green pass.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

**********************

DOMENICA 13 MARZO – ORE 10:30

IL BOSCO DI CAPODIMONTE: DAL SETTECENTO A CALATRAVA

La Cooperativa SIRE propone un itinerario che mira a far conoscere il Parco di Capodimonte, la maggiore area verde della città di Napoli, nata nel 1742 per volere di Carlo di Borbone, che volle sfruttare i 130 ettari di bosco secolare per farne una riserva di caccia, affidandone il progetto a Ferdinando Sanfelice.

Il percorso di visita si svolgerà attraverso i viali del Parco, tra i fabbricati (si visitano gli esterni) destinati allo svolgimento della vita di Corte – come il Casino dei Principi, il Belvedere, l’antica fabbrica delle porcellane, oggi Istituto Professionale G. Caselli, dove i ragazzi vengono avviati all’arte della ceramica.

La passeggiata sarà l’occasione per visitare all’interno la piccola chiesa di San Gennaro, opera settecentesca progettata anch’essa dal Sanfelice per gli abitanti del parco, chiusa al culto da cinquant’anni e riaperta in seguito all’intervento decorativo apportato dall’architetto Santiago Calatrava: “Un’opera d’arte globale in cui diverse arti (porcellana, tessitura, smaltatura, pittura) convergono in un lavoro autonomo che rende omaggio alla luce di Napoli e all’eccellenza dell’artigianato artistico campano” è il commento dell’architetto sulla sua azione.

APPUNTAMENTO ore 10:30 nello spiazzo di fronte Porta Piccola, via Miano – Napoli

DURATA 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO Euro 10,00 (incuso di radioguida)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda che all’ingresso dei “musei ed altri luoghi della cultura e mostre” sarà obbligatorio esibire il cd. super green pass associato ad un documento di riconoscimento.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

**********************

DOMENICA 13 MARZO – ORE 10:30

LE VIE DEL LIBERTY: PASSEGGIATA NELLO STILE FLOREALE NAPOLETANO

La Cooperativa Sire vi accompagnerà in un percorso in discesa che dal Vomero arriverà a piazza Amedeo attraversando alcune delle più belle vie del Liberty napoletano: da via Palizzi a via del Parco Margherita. Attraverso queste panoramiche arterie cittadine avremo la possibilità di scoprire lo stile simbolo dell’inizio del Novecento, che a Napoli si è espresso soprattutto attraverso l’architettura, incrociandosi con lo stile eclettico di fine Ottocento: linee morbide e sinuose, forme floreali, colori vivaci, ferro battuto e vetro sono gli elementi principali che caratterizzeranno gli edifici sorti nei nuovi quartieri residenziali sorti tra la collina del Vomero e la parte alta di Chiaia, specchio di una società in evoluzione, dove si affermano nuovi protagonisti della vita civile.

APPUNTAMENTO ore 10:30 presso l’uscita CIMAROSA della Funicolare di Chiaia (è l’ultima fermata)

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (comprensivo di radioguide)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it