Napoli – Cultura. Appuntamenti a Napoli e dintorni.

SABATO 26 FEBBRAIO – ORE 10:15

IL COMPLESSO DELL’ANNUNZIATA: BASILICA, RUOTA, SALA DELLE COLONNE

L’itinerario svelerà ai partecipanti l’antica bellezza del complesso monumentale dell’Annunziata, fondato nel 1318 e dedicato alla cura dell’infanzia abbandonata e sarà possibile grazie alla collaborazione con la Cooperativa Manallart.

La prima chiesa, di età Angioina, fu poi completamente ricostruita a partire dal 1513. Successivamente, nuovi lavori di ristrutturazione vennero affidati a Luigi Vanvitelli, che seppe magistralmente riutilizzare gli ambienti cinquecenteschi (la cappella del Tesoro e la Sagrestia, dove furono conservati gli affreschi di Belisario Corenzio), incorporandoli nell’attuale struttura.

Altra tappa sarà, dal cortile dell”antico ospedale, il piccolo ambiente dove si trova la Ruota degli esposti. Qui si scoprirà la storia della famosa struttura lignea che permetteva alle madri che non potevano permettersi di tenere i propri bambini, spesso illegittimi, di affidarli anonimamente alle cure della Santa Casa.

Infine visiteremo il Salone delle colonne, dove si svolgeva la famosa cerimonia del fazzoletto. Altro importante simbolo del complesso è la cosiddetta Madonna delle scarpette, una statua della Madonna le cui scarpe consumate sono dovute, secondo la tradizione, alle sue uscite notturne per vegliare sul sonno degli orfani.

APPUNTAMENTO ore 10:15 all’ingresso chiesa dell’Annunziata, via Annunziata 34 – Napoli

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 12,00 (incluso contributo all’Associazione Manallart e radioguide)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E' obbligatorio l'uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si ricorda che all'ingresso dei "musei ed altri luoghi della cultura e mostre" sarà obbligatorio esibire il super green pass.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

SABATO 26 FEBBRAIO – ORE 10:30

COMPLESSO DI SANTA CHIARA: CHIOSTRO, CHIESA, MUSEO E TERME

La visita guidata riguarderà uno dei più grandi complessi monastici della città di Napoli.

Dal XIV sec. la sua imponenza e la sua bellezza affascinano tutti coloro che vi si imbattono. Il Complesso Monumentale di Santa Chiara fu innalzato dal 1310 al 1328 per volere di Roberto D’Angiò e di sua moglie Sancia di Maiorca. I sovrani, entrambi devoti a San Francesco di Assisi e a Santa Chiara, vollero costruire una cittadella francescana che accogliesse nel monastero le Clarisse e nel convento adiacente i Frati Minori.

Oggi visitarlo significa ammirare la magnifica basilica, Pantheon dei sovrani Angionini e dei Borbone, attraversarne la storia con il Museo dell’Opera e l’Area Archeologica, restare stupiti dal bellissimo Chiostro Maiolicato e soffermarsi nella contemplazione della Sala del Presepe del ‘700. Compreso all’interno del monastero è anche il complesso termale costituito da diversi ambienti e rappresenta tuttora il più completo esempio di thermae documentato a Neapolis.

APPUNTAMENTO ore 10:30 presso l’ingresso della Chiesa di Santa Chiara – Napoli

DURATA due ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 (comprensivo di radioguide)

(ESCLUSO biglietto d’ingresso al Complesso Monumentale: € 6 / over 65: € 4,50

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti).

E' obbligatorio l'uso della mascherina.

Si ricorda che all'ingresso sarà obbligatorio esibire il super green pass.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

SABATO 26 FEBBRAIO – ORE 16:45

KEITH HARING AL PAN

Un racconto della Napoli della street art e della cultura pop dagli anni ‘80 ai giorni nostri. Al PAN – Palazzo delle Arti di Napoli una grande mostra dedicata interamente al movimento che negli anni ’80, si afferma nella città di partenopea, grazie all’arrivo sul territorio napoletano di artisti internazionali,.

La mostra sarà un emozionante itinerario che parte dal periodo napoletano di Keith Haring e dell’evoluzione del fenomeno della street art e della cultura pop, continua con gli scatti, per la prima volta esposti in occasione della mostra, di Luciano Ferrara che in quegli anni ha saputo ben cogliere il fermento artistico di una città che diventa vera e propria “capitale dell’arte”, per arrivare ai lavori della pop artist napoletana Roxy in the Box, artista eclettica che racconta la sua città con occhio critico e sempre vigile, e a quelli dello street artist napoletano Trallallà, colui che rivisita l’immagine della figura femminile nella tradizionale Sirena Partenope.

APPUNTAMENTO ore 16:45 presso l’ingresso del PAN – Palazzo delle Arti Napoli, via dei Mille n. 60 – Napoli

DURATA 90 minuti circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (escluso biglietto di ingresso alla mostra ed incluso si radioguide)

Biglietto d’ingresso: 10 euro; ridotto 6 euro (under 26over 65, dipendenti del Comune di Napoli)

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti).

E' obbligatorio l'uso della mascherina.

Si ricorda che all'ingresso sarà obbligatorio esibire il super green pass.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it

DOMENICA 27 FEBBRAIO – ORE 10:30

VISITA AL MUSEO NAZIONALE DI CAPODIMONTE

La Cooperativa SIRE organizza una visita alla scoperta di uno dei musei più importanti d’Italia, il Museo Nazionale di Capodimonte.

Il museo ospita le collezioni Farnese e Borbonica, che costituiscono i nuclei principali del patrimonio museale. L’origine della raccolta Farnese si ad Alessandro Farnese (1468-1549), che, ancora prima di diventare papa col nome di Paolo III, aveva coltivato l’interesse per il collezionismo artistico e antiquario.

Oltre all’esposizione museale il percorso riguarderà anche parte dell’Appartamento Reale, che si articola in fastosi ambienti monumentali e in piccoli intimi ambienti.

Un percorso affascinante che ci proietterà nella storia e nella storia dell’arte, alla scoperta di opere di notevole valore per provenienza ed importanza.

APPUNTAMENTO ore 10:30 nel cortile del museo, dove si trova il bar

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 (INCLUSO di radioguide ed ESCLUSO il biglietto di ingresso al Museo di Capodimonte di euro 10,00.

Per le riduzioni e gratuità d’ingresso: https://capodimonte.cultura.gov.it/biglietti/)

N.B. La PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti).

E' obbligatorio l'uso della mascherina.

Si ricorda inoltre che all'ingresso sarà obbligatorio esibire il super green pass.

INFO E PRENOTAZIONI 392 2863436 – cultura@sirecoop.it