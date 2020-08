Salerno – La favola è diventata realtà. Il matrimonio diventa Social Community “Da Sposa in Sposa”. Dal lockdown al rilancio del settore wedding.

Ieri si è celebrato il matrimonio di Sara, la psicologa psicoterapeuta che grazie all’iniziativa della wedding planner Antonella Cammarano ha dato nel periodo Covid supporto alle spose.

È diventata la testimonial di tutte le spose che in fase di emergenza e di lockdown hanno continuato a credere nel sogno del giorno più bello della propria vita. Si sposa oggi a Baronissi (Salerno), nel pomeriggio, Sara De Chiara, la psicologa psicoterapeuta che durante il periodo Covid ha raccontato, attraverso le lettere pubblicate sulla pagina dell’atelier “Da Sposa in Sposa” la sua personale esperienza da futura sposa. Le sue parole, sempre rivolte a chi, come lei, stava organizzando il matrimonio proprio quest’anno, e si ritrovava ad affrontare la lontananza dal futuro compagno e a vivere nell’incertezza di dover rimandare un sogno tanto atteso, hanno ridato speranza ed offerto sostegno psicologico a chi in quel periodo ha sofferto di ansie e frustrazioni a causa della pandemia.

Così, dall’intuizione della wedding planner Antonella Cammarano è nata una vera e propria community social, fatta di condivisione, a cui hanno aderito moltissime di giovani donne. Alla paura si è sostituita la leggerezza, l’entusiasmo, la voglia di non arrendersi allo sconforto e di non rimandare le celebrazioni e di continuare a vivere in una modalità differita le varie fasi di preparazione.

Anche Sara, come giovane sposa, ha aperto il suo cuore e messo a disposizione la sua professione a chi viveva i suoi stessi stati d’animo, davvero tanto utile e richiesta nel periodo di lockdown. Ha scritto delle sue prove in atelier, del suo rapporto con i preparativi, di come poter superare un momento tanto delicato.

Dalla pagina social ufficiale dell’atelier “Da Sposa in Sposa” è possibile accedere alla rubrica dedicata, con tre lettere di consigli utili, di sensazioni, di esperienze vissute. La sensibile intuizione avuta dalla wedding planner Antonella Cammarano, proprietaria dell’atelier con sede a Battipaglia, ha da subito riscontrato un grande coinvolgimento tra le future spose le quali, oltre a partecipare attivamente ai post pubblicati, hanno anche richiesto consulenze private. Tutte coloro che hanno seguito la storia di Sara, letto e risposto alle sue lettere, saranno felici di sapere che, dopo tante incertezze e dubbi, proprio oggi, Sara finalmente sta realizzando il suo sogno d’amore.