Torre del Greco – Serata dedicata al vinile, alla cultura pop e all’Italodisco. Il Coral Sound organizzato dall’associazione L’Emanuele, si chiude con un viaggio tra memoria e futuro dove la musica diventa oggetto, racconto, festa.

Dalle 18 di oggi, giovedì 17 luglio, l’arena della musica, in viale del Commercio a Torre del Greco, si trasformerà in fiera del disco, con espositori, market, rarità in vinile, fanzine e oggetti da collezione.







L’evento – realizzato in collaborazione con Musicology e intitolato “NU DISCO” – si aprirà con un talk speciale al quale partecipano Francesca Pascale e due ospiti iconici come Mixed by Erry e Johnson Righeira: questi ultimi, oltre a confrontarsi su temi come l’evoluzione della disco music in Italia, il remix come forma d’arte, l’identità sonora napoletana e il confine tra cultura underground e mainstream, trasformeranno il dibattito in una festa sotto le stelle con balli e canzoni che hanno fatto la storia della musica pop.

I biglietti per partecipare alla serata musicale possono essere acquistati ai botteghini dell’arena. Il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione l’Emanuele che sta realizzando la Casa dei Piccoli Cuori per bambini malati e abbandonati.