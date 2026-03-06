Napoli – Il weekend del 7 e 8 marzo 2026, Città della Scienza a Napoli apre le sue porte per un viaggio emozionante alla scoperta di Sensi e Percezioni, un tema che ci tocca da vicino e che ci spinge a chiederci quanto possiamo davvero fidarci di ciò che sentiamo. Sarà un fine settimana dinamico e stimolante, pensato per coinvolgere visitatori di ogni età in un dialogo aperto tra il proprio corpo, il cervello e il mondo circostante, trasformando la scienza in un’esperienza concreta e profondamente personale. Attraverso la sperimentazione diretta e il gioco, grandi e piccini potranno esplorare come nascono le percezioni, senza il timore di risposte giuste o sbagliate, ma con la pura gioia della scoperta.

Il cuore dell’evento pulsa tra i laboratori interattivi ispirati alla nuova mostra SensAzioni, dove ogni fascia d’età troverà la sua sfida. I più piccoli, dai 3 ai 6 anni (“Acchiappa la pallina”), potranno trasformarsi in “detective dei sensi” per mettere alla prova coordinazione e gravità , mentre i bambini dai 7 ai 10 anni vivranno una vera avventura scientifica scoprendo i segreti della pressione con il “sommozzatore cartesiano”. Per i ragazzi più grandi, il mistero della visione si svelerà attraverso la creazione di piccoli cartoni animati, capaci di mostrare come la mente trasformi immagini statiche in puro movimento (“Cartoni animati in movimento”). A completare l’offerta, il Science Show “I classici” saprà stupire tutti con esperimenti spettacolari che sfidano la gravità e le leggi della chimica.







Oltre alle attività tematiche, il weekend offre l’occasione imperdibile di immergersi nelle meraviglie di Corporea, il primo museo interattivo sul corpo umano, o di viaggiare tra i misteri del cosmo nel Planetario. Tra un incontro ravvicinato con il mondo degli insetti e un saluto ad Aphel, il robot umanoide pronto a rendere la visita ancora più tecnologica e inclusiva, ogni ospite potrà sentirsi parte di un laboratorio sensoriale a cielo aperto. È un invito a riscoprire il mondo con occhi nuovi, lasciandosi guidare dalla curiosità e dal desiderio di sperimentare in prima persona le incredibili capacità del nostro organismo. Completa l’offerta la richiestissima mostra “Insetti & Co.”

