Napoli – Città della Scienza dedica le attività del weekend del 18 e 19 gennaio all’esplorazione dei sensi, della luce e della percezione. Un’opportunità unica offerta a bambini e giovani di ogni età per approfondire tematiche affascinanti attraverso laboratori interattivi, spettacoli scientifici e visite guidate.







I visitatori potranno partecipare a diverse attività progettate per stimolare la curiosità e l’apprendimento: nel Laboratorio di costruzione del Taumatropio i piccoli dai 3 ai 6 anni svolgeranno un esperimento che esplora la persistenza della visione, permettendo ai partecipanti di creare un dispositivo che combina due immagini in movimento; in Lenti magiche i bambini dai 7 ai 10 anni costruiranno filtri colorati per osservare la sintesi additiva dei colori; nel lab Natura a colori i ragazzi dai 10 ai 13 anni scopriranno i colori naturali attraverso l’estrazione e la separazione dei pigmenti da frutta e verdura utilizzando la cromatografia su carta. Ci sarà poi il Science Show “Luce e Magia”: uno spettacolo interattivo che dimostra come la luce si comporta attraversando diversi materiali, con esperimenti spettacolari adatti a grandi e piccini.

Come sempre non mancheranno le visite guidate al Museo interattivo del Corpo Umano Corporea e alle mostre “Antropocene” e “Insetti & Co.”, oltre agli spettacoli in programma la Planetario per offrire un’esperienza educativa completa per tutti all’insegna della scienza e della scoperta!