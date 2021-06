Mondi invisibili ma vastissimi e segreti vivono nascosti alla nostra vista, senza che ce ne accorgiamo: sono gli ecosistemi che si trovano nelle acque e nel suolo, i piccoli abitanti, dalle forme talvolta affascinanti altre mostruose, che popolano ad esempio le aree umide del nostro giardino.

Il prossimo weekend del 12 e 13 giugno a Città della Scienza, grazie a sofisticati microscopi, sarà possibile immergersi in questo microuniverso, esplorare come queste creature interagiscono all’interno dei micromondi in cui vivono al riparo dalla vista degli uomini e degli animali.

Un viaggio affascinante attraverso le forme di vita alla più piccola scala per scoprire i piccoli-grandi segreti della natura.

Il biglietto unico di € 5 include anche la visita al Museo Interattivo del Corpo Umano CORPOREA, alla mostra Missione Antartide – 35 anni di missione italiana nel continente estremo, ed un’attività di

laboratorio/dimostrazione scientifica.

L’ingresso, dalle 9.30 alle 16.30, è su prenotazione obbligatoria tramite acquisto del biglietto on line o inviando una mail a contact@cittadellascienza.it

Nel rispetto delle norme anti Covid, tutti i visitatori, anche i bambini dai 6 anni, hanno l’obbligo di indossare la mascherina, all’ingresso del museo e lungo il percorso di visita sono disponibili dispenser di gel disinfettante.