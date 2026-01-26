Napoli – “Dal trauma alla rinascita: il ruolo di istituzioni e terzo settore oltre la violenza” è il titolo di un importante evento formativo che si terrà il 30 gennaio dalle 8.30 nella biblioteca comunale di Casoria, in via Aldo Moro 26, con l’organizzazione congiunta degli Ambiti territoriali di Casoria, San Giorgio a Cremano, Giugliano in Campania, Pomigliano D’Arco, Sant’Antonio Abate, dell’Azienda Speciale Comunità Sensibile, del Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali e dell’Associazione Dirigenti Politiche Sociali Campania. Si tratta del terzo evento di un ciclo di incontri formativi itineranti organizzato in Campania da una rete di Ambiti territoriali che si occupano di servizi sociali sui territori.

Introdurranno i lavori Raffaele Bene, sindaco di Casoria; Fabrizio Celaj, sindaco di Casavatore; Vincenza Aruta, sindaco di Arzano; Sissj Flavia Pirozzi, presidente del Consiglio dell’Ordine; Assistenti Sociali della Campania; Antonio Chianese, Coordinatore Ambito N18.







Relazioneranno sul tema Lucia Portento, presidente di Io Emancipo APS, Fernanda D’Ambrogio, vicepresidente della fondazione Le Columbrine ETS; Flora Verde, coordinatrice PSOBI MEU del Cardarelli, Angela Margiotta, presidente di Farmaciste Insieme; Marianna Giordano, presidente del CISMAI e Mariangela Perito, Responsabile del Coordinamento Donne ACLI Nazionale. Modererà l’incontro Nicola Anaclerio, vicepresidente ADIPS Campania.

In Campania sono migliaia, ogni anno, le donne che si rivolgono ai centri antiviolenza, veri presidi sociali sul territorio. I centri sono strutture dedicate a fornire supporto e assistenza alle donne che subiscono violenza, sia fisica che psicologica ed offrono servizi gratuiti come accoglienza, ascolto, consulenza legale e psicologica, e supporto per l’inserimento lavorativo.

Al termine dell’evento saranno rilasciati crediti formativi per gli iscritti all’ordine degli assistenti sociali e attestati formativi per gli operatori dei centri antiviolenza. Le nuove normative in materia, infatti, prevedono che gli operatori dei centri antiviolenza partecipino ad un numero minimo di ore di formazione annue per aumentare la propria professionalità ed aiutare al meglio le donne vittime di violenza. È possibile iscriversi scrivendo all’indirizzo e-mail anna.dagostino@comune.casoria.na.it