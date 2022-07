Il 23 luglio 2022 si sono svolti i campionati mondiali di Bodypainting a Klagenfurt, Austria.

Quest’anno ricorre il 25 anniversario del festival mondiale e a portare la vittoria a casa, tra i tanti artisti provenienti da tutto il mondo, c’è anche un’artista di Torre del Greco.

Veronica Bottigliero (classe 91) meglio conosciuta nell’ambiente come Weronique Art. Veronica affiancata da un team tutto corallino (Carmen Caccavale modella/performer e l’artista Sergio Eco) ha portato a casa il terzo posto nella categoria “World Aword Airbrush bodypainting ” salendo sul podio al terzo gradino rappresentando la Campania nel mondo!

L’artista corallina continua a portare grandi soddisfazioni nella sua terra d’origine, altro grande traguardo è stata la sua presenza come artista bodypainter per l’ultimo evento Firmato Dolce & Gabbana Siracusa 2022. Tra gli ultimi premi vinti ricordiamo anche il primo premio al contest “Living Art America ” The Carolina bodypainting Guild, 2020 (USA).