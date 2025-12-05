San Giorgio a Cremano – Il Centro per il libro e la lettura CEPELL per valorizzare la promozione della lettura organizza ogni anno la campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” coinvolgendo edizione dopo edizione sempre più enti locali, biblioteche, librerie, associazioni culturali, scuole, festival, editori, oltre a molteplici soggetti pubblici e privati.

Anche quest’anno la partecipazione a “Il Maggio dei Libri” è stata forte e ha visto protagoniste realtà lungo tutta la penisola.







Come ogni anno, il Cepell al termine della campagna premia i cinque migliori progetti di promozione della lettura realizzati da ciascuna delle categorie coinvolte tra biblioteche, associazioni culturali, istituti scolastici, carceri, strutture sanitarie e di accoglienza per anziani, librerie.

La Giuria, formata da Filippo La Porta (Presidente), Francesca Vannucchi (ISTAT), Giuliana Marazzi (Associazione Italiana Editori), Rossella Pace e Antonio Schina (responsabili scuola e rappresentanti del Centro per il libro e la lettura), Flavia Cristiano (direttrice del Centro dal 2010 al 2019) e Barbara Ferraro (vincitrice della categoria librerie nel 2024), ha valutato le iniziative, preselezionate da un gruppo di lavoro del Cepell tra tutte quelle iscritte nella banca dati del Maggio dei libri 2025 e ha decretato tra i vincitori per la categoria Biblioteche, mediateche e sistemi bibliotecari il progetto “Libri Proibiti” ideato e promosso dalla Biblioteca “Sacerdote Giovanni Alagi” di Villa Bruno a San Giorgio a Cremano (NA).

Il progetto mixava sapientemente la passione per la letteratura e i libri e l’arte. Focus è stata l’istallazione posizionata all’interno della Biblioteca che riportava artisticamente i volumi censurati, bruciati e proibiti nel tempo, fino ai giorni nostri.

“Il progetto “Libri Proibiti” nasce per promuovere la lettura, la libertà di espressione e il pensiero critico e siamo molto onorati di aver ricevuto il prestigioso riconoscimento tra 2650 progetti presentati. Il nome del progetto “Libri Proibiti” non si riferisce però solo a un elenco storico di libri censurati, ma alla celebrazione della libertà di lettura e di pensiero in un contesto culturale moderno” racconta Miryam Gison, presidente dell’Associazione La Bottega delle Parole partner nella gestione degli spazi bibliotecari.

“Il progetto ha avuto come obiettivo la promozione della lettura fuori dai contesti tradizionali perché l’iniziativa è stata pensata affinché fosse originale ma allo stesso tempo replicabile in altre realtà. Le nostre attività hanno visto la collaborazione di soggetti diversi. Ringraziamo infatti, tra gli altri, anche i ragazzi che prestano da noi il Servizio Civile” sottolinea Mario Sicignano, Presidente della Cooperativa ParteNeapolis che gestisce per il comune sangiorgese la Biblioteca in Villa Bruno.

“Il premio ci inorgoglisce soprattutto per il percorso di animazione bibliotecaria che stiamo intraprendendo dal 2021 e che ha visto la nascita di una Biblioteca per bambini, un progetto di consegna libri in bicicletta, una sezione bibliotecaria en plein air, una rassegna di incontri con autori di rilievo nazionale destinati ad un pubblico misto di appassionati lettori e di scuole che animano quotidianamente gli spazi bibliotecari. Tutto ciò è possibile grazie al continuo rapporto di fiducia e collaborazione tra l’amministrazione comunale, ParteNeapolis e La Bottega delle Parole” afferma ancora Miryam Gison.

Alla biblioteca è stato attribuito un premio in buoni libri del valore di 2.000 euro, da spendere presso la libreria vincitrice del medesimo concorso.

La premiazione avverrà a Roma durante la Fiera Più Libri Più Liberi, nell’iconica location de La Nuvola all’Eur.

L’appuntamento è in Sala Aurora Venerdì 5 Dicembre alle ore 11 alla presenza dei referenti del Centro per il Libro e la Lettura.