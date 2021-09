Portici – Si terrà nei luoghi storici di Portici dal 19 al 24 settembre MozArt Box la bella rassegna che viene proposta da 15 anni con interessanti appuntamenti musicali. MozArt Box viene quest’anno presentato nei luoghi storici di Portici tra l’Anfiteatro di Villa Mascolo, appena restaurata e riaperta alla città, e il Galoppatoio Borbonico della Reggia di Portici.

Una bella occasione per scoprire anche Villa Mascolo una splendida villa vesuviana di fine settecento con un giardino di circa 33.000 mq e 1.600 ca. coperti, e con un anfiteatro molto grande con quasi un migliaio di posti.

MozArt Box con musica e spettacolo teatrale

Nel Galoppatoio Borbonico della Reggia di Portici la parte “classica” della rassegna con cinque appuntamenti musicali da non perdere a partire dal giorno 20 settembre, tra suggestioni classiche mozartiane ad altre jazzistiche, come nella tradizione di MozArt Box.

Nell’Anfiteatro di Villa Mascolo il “fuori tema” teatrale di domenica 19 settembre con i simpaticissimi Biagio Izzo, Stefano De Martino, Francesco Paolantoni che presentano il loro spettacolo si successo “Che coppia noi Tre!” cui seguirà mercoledì 22 settembre uno straordinario concerto di Max Gazzè con ospite Greta Zuccoli. Gli spettacoli sono tutti a pagamento con ticket da 5,10 e 18 euro e Green Pass obbligatorio.

MozArt Box 2021 – Programma

domenica 19 settembre ore 20.45 – Anfiteatro di Villa Mascolo – Portici – CHE COPPIA NOI TRE! con Biagio Izzo, Stefano De Martino, Francesco Paolantoni – Biglietti € 18 + € 2 di prevendita

lunedì 20 settembre ore 19.00 – Galoppatoio Borbonico della Reggia di Portici – TUTTOMOZART Quintetto Nuovo – Erika Gyarfas – Flavia Salerno, violini Luca Improta, viola Pierluigi Sanarica, violoncello Stefano Bartoli, clarinetto Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart Biglietti € 5 + € 1 di prevendita

martedì 21 settembre ore 20:45 – Galoppatoio Borbonico della Reggia di Portici – SINE DIEZ – Musica per piedi innamorati di Stefano Valanzuolo – Paolo Cresta, voce recitante Nino Conte, fisarmonica, Enrico Valanzuolo, tromba, Biglietti € 5 + € 1 di prevendita

mercoledì 22 settembre ore 20:45 – Anfiteatro di Villa Mascolo – Portici – MAX GAZZÈ in concerto feat. Greta Zuccoli Biglietti € 18 + € 2 di prevendita

giovedì 23 settembre ore 20:45 – Galoppatoio Borbonico della Reggia di Portici – SCONCERTUM – PianoPhonium in trio Maurizio Baratta, pianoforte Franco Falzarano, euphonium Gianluca Pugliese, percussioni Biglietti € 5 + € 1 di prevendita

venerdì 24 settembre ore 20:45 – Galoppatoio Borbonico della Reggia di Portici – TANDEM – Fabrizio Bosso, tromba Julian Oliver Mazzariello, pianoforte – Biglietti € 10 + € 1 di prevendita

I biglietti per gli spettacoli del MozArt Box 2021 – Cultura Live sono acquistabili in prevendita e al botteghino dei luoghi di spettacolo, previa disponibilità o nelle prevendite – Per assistere agli spettacoli è obbligatorio esibire il GreenPass. Infoline tel/whatsapp – 338 406 58 94