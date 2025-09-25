I TEDxBattipaglia Meet the Speakers 2025 continuano a offrire al pubblico avventure immersive, ispirate al format internazionale TEDxAdventures, portandoci a riscoprire il territorio attraverso scienza, cultura e impresa.

Dopo aver esplorato la Campania con l’entusiasmante trekking a Olevano sul Tusciano, la scoperta delle ville romane di Stabia e del Vesuvio con il vulcanologo Claudio Scarpati e l’esperienza sensoriale tra il caffè e l’Odaka Yoga tenuta da Antonia Trucillo e Veronica Iacuzzi, ora l’attenzione si sposta sui prossimi appuntamenti in programma.







Il 18 ottobre sarà dedicato alla scienza con il ricercatore Jacopo Troisi, docente di metabolomica e CEO di Thereo Srl, che aprirà eccezionalmente il suo laboratorio per guidare i partecipanti in un tour scientifico interattivo, un’occasione unica per vedere da vicino esperimenti e dimostrazioni che mostrano come l’innovazione locale porti a scoperte concrete in ambito sanitario. A chiudere il ciclo di appuntamenti, il 15 novembre ci sarà un evento stimolante su crescita personale e creatività: l’attore e regista Luca Landi e il docente di economia Nicola Cucari animeranno una Fuck up right, un momento di condivisione sull’importanza di abbracciare il fallimento come motore di apprendimento, seguito da un laboratorio teatrale pensato per esplorare e vivere nuove prospettive. Questi incontri non sono semplici eventi, ma vere e proprie avventure che permettono di scoprire luoghi inediti, incontrare professionisti di spicco e riscoprire il valore autentico del territorio. Per tutti gli ulteriori dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale www.tedxbattipaglia.it e le pagine social @tedxbattipaglia.

MC. Izzo