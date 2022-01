Kobe – Atletica paralimpica: saltano i Mondiali di Kobe del 2022

A seguito della richiesta da parte degli organizzatori dei Mondiali paralimpici di Atletica leggera di Kobe, in programma per agosto 2022, World Para Athletics ha annunciato che la rassegna iridata non avrà luogo come previsto.

Il Comitato Organizzatore ha quindi chiesto la possibilità di posticipare l’evento al 2024. Le negoziazioni tra le due organizzazioni proseguono, ma World Para Athletics non ha ancora ufficializzato una decisione in merito.