Due settimane di lezioni online per apprendere le tecniche base dell’alta cucina.

Partiranno il primo giugno, infatti, la formazione a distanza per un percorso gratuito dedicato agli aspiranti chef, pasticceri e pizzaioli. Un’occasione di formazione riservata ai giovani dai 18 ai 30 anni che dal 1 giugno e per dieci giorni consecutivi (dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18) potranno apprendere gli strumenti e le tecniche base.

Docente sarà Marco Cefalo, chef resident di In Cibum, classe ’91. Noto al panorama del settore, Cefalo ha partecipato nel 2016 al noto programma televisivo “La prova del cuoco” incassando la vittoria la finale.

Durante il corso online, per dieci giorni, gli aspiranti cuochi spazieranno dalla teoria alla pratica e toccheranno diversi argomenti, tutti gli ingredienti necessari per mettersi alla prova ai fornelli in maniera professionale.

Le iscrizioni sono già aperte. Per partecipare basta inviare una mail a: segreteria@incibum.it.