Napoli – Appuntamenti: Villa Fondi a Piano di Sorrento, San Giorgio Maggiore e Forcella, chiesa di Gesù e Maria e l’acquedotto in hotel, Antignano e i luoghi di San Gennaro.

SABATO 8 FEBBRAIO – ORE 10:30

LA REGIO FURCILLENSIS

CHIESA DI SAN GIORGIO MAGGIORE E FORCELLA TRA ARCHEOLOGIA E STREET ART

Un tour tra arte, archeologia e street art che avrà inizio da uno dei pochi esempi di arte paleocristiana a Napoli: la Chiesa di San Giorgio Maggiore, costruita tra la fine del IV secolo e gli inizi del V secolo e detta inizialmente “la severiana”, perché voluta dal vescovo San Severo di Napoli. L’ingresso principale della chiesa è da piazza Crocelle Mannesi e presenta l’antica abside formata da un semicatino su tre archi impostati su due colonne, con capitelli corinzi di materiale di spoglio. Rifatta nel XVIII secolo da Cosimo Fanzago, in origine a tre navate, attualmente ne presenta solo due, in quanto la navata di destra fu distrutta a seguito dell’ampliamento di via Duomo nel XIX secolo. Nell’area retrostante l’altare, dietro l’opera seicentesca di Alessio d’Elia rappresentante “San Giorgio e il drago” si è scoperto, in seguito ai restauri degli anni Novanta, un’ulteriore rappresentazione di poco precendente, un affresco dallo stesso soggetto attribuito ad Aniello Falcone! La visita sarà poi l’occasione per scoprire le più importanti evidenze artistiche di Forcella: dal recente murales di Jorit ispirato alle persone del popolo, come faceva Caravaggio, ai resti della murazione greca, passando per l’antica chiesa di Santa Maria a Piazza (esterno) in via vicaria Vecchia, così chiamata perché sorge in quella che al tempo era una delle maggiori piazze di Napoli, dove era sito il sedile di Forcella.

PROGRAMMA

10:30 – Raduno dei partecipanti davanti alla chiesa di San Giorgio Maggiore (incrocio tra via Duomo e Forcella)

12:30 – Fine della visita guidata

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 8,00

N.B. La PRENOTAZIONEÈ OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

INFO E PRENOTAZIONI 392/2863436 – cultura@sirecoop.it

SABATO 8 FEBBRAIO – ORE 10:45

SURRENTUM – VACANZE DA IMPERATORI

VILLA FONDI A PIANO DI SORRENTO

La visita riguarderà Villa Fondi, a Piano di Sorrento, e il suo Museo. Costruita nel 1840 dal Principe di Fondi don Giovanni Andrea De Sangro in stile neoclassico, la splendida struttura è preceduta da un ampio parco costruito su di un suggestivo costone tufaceo a picco sul mare, da cui si gode di un fantastico panorama sul golfo. La villa, acquistata dal comune di Piano di Sorrento, oggi ospita il Museo Archeologico Territoriale della Penisola sorrentina George Vallet che custodisce reperti dal II millennio a.C. al l’età romana.

Ville marittime che le élite imperiali romane avevano costruito in tutto il golfo di Napoli erano affacciate su panorami mozzafiato, sontuosamente decorate. Da quella che si trovava tra Capo di Massa e Punta Campanella arriva uno dei riferimenti più celebri, il raffinato Ninfeo databile intorno al 50 d.C. che, con una complessa rappresentazione a mosaico di un giardino fiorito popolato di uccelli, pesci e natura morta, alternava nicchie dalle pareti a fontane e zampilli. Esposto fino ad ora in parte nei giardini della villa, la parte mancante è finalmente esposta per la prima volta in Penisola Sorrentina, all’interno del museo. Un’installazione multimediale molto suggestiva ricostruisce per intero l’effetto che doveva avere al tempo, tra colori vividi e cascate d’acqua. Il Ninfeo sarà una delle tappe della visita all’intero museo e alle magnifiche testimonianze custodite

PROGRAMMA

10:45 – Appuntamento al cancello di ingresso del parco del Museo (Villa Fondi) –

Via Ripa di Cassano, 1, 80063 Piano di Sorrento NA

12:45 – Fine della visita guidata

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 8,00 (biglietto di ingresso gratuito)

COME ARRIVARE

CON LA CIRCUMVESUVIANA_Linea Napoli-Sorrento, fermata “Piano di Sorrento”. Consigliamo il treno con partenza da piazza Garibaldi alle ore 9:09 e arrivo alle ore 10:13. Il museo dista circa 15 minuti a piedi dalla fermata. Da ia della stazione percorrere via San Michele e via Francesco Ciampa fino al belvedere di via Ripa di Cassano, dove c’è l’ingresso della Villa.

IN AUTO_Autostrada A3 (uscita Castellammare di Stabia), Stada Statale 145 “Sorrentina”.

Possibilità di parcheggio custoditoa pagamento a pochi metri dall’ingresso della villa (in via delle Rose)

N.B. La PRENOTAZIONEÈ OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

INFO E PRENOTAZIONI 392/2863436 – cultura@sirecoop.it

DOMENICA 9 FEBBRAIO – ORE 10:30

NAPOLI INCONSUETA

DALLA CHIESA DI GESU’ E MARIA A PONTECORVO ALL’ACQUEDOTTO…IN UN HOTEL!

La cooperativa Sire invita tutti a scoprire la zona compresa tra Pontecorvo e il cosiddetto Cavone con l’attenzione rivolta in particolare a due siti poco conosciuti: la chiesa di Gesù e Maria ed un tratto dell’acquedotto del Serino…in un’ambientazione insolita. Partendo da piazza Mazzini, si andrà alla scoperta della chiesa di Gesù e Maria, opera cinquecentesca di Domenico Fontana, una imponente struttura con all’ingresso un busto seicentesco della Madonna col Bambino. Tra le opere presenti all’interno, scampate al passare del tempo e alla razzia dei predatori, vi sono affreschi di Giovanni Bernardino Azzolino e di Belisario Corenzio. La chiesa, aperta solo occasionalmente, sarà visitabile grazie alla disponibilità dell’Associazione Euforika Napoli, alla quale è stato affidato il sito. Da salita Pontecorvo si passerà a quella detta “del Cavone”: la zona si è formata attraverso l’attività erosiva secolare delle acque piovane che hanno così determinato le condizioni ottimali per la nascita, in età vicereale, di cave per l’estrazione del tufo, da cui il nome della strada. Qui, quasi in prossimità di Piazza Dante, all’interno di un hotel, si potrà visitare un tratto dell’antico acquedotto greco-romano di Neapolis, lungo il quale è ancora possibile vedere i segni lasciati nella parete dai cavamonte per la realizzazione della struttura.

PROGRAMMA

10:30 Raduno partecipanti a piazza Mazzini – Napoli

12:30 conclusione attività

durata: 2 ore circa

Contributo organizzativo: € 10,00

N.B. La PRENOTAZIONEÈ OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. La visita si effettuerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Si prega pertanto di prenotare entro il giorno precedente le visite.

INFO E PRENOTAZIONI: 3922863436 – cultura@sirecoop.it

DOMENICA 9 FEBBRAIO – ORE 11:00

ANTIGNANO E SAN GENNARO

IL BORGO DI ANTIGNANO E I LUOGHI DEL SANTO

La Cooperativa SIRE vi propone un percorso tra le strade del Vomero alla ricerca delle sue radici storiche, incrociando luoghi legati al culto del Santo patrono di Napoli che proprio in collina testimoniano alcuni momenti importanti del fortissimo legame con la città e i suoi abitanti.

Un itinerario che condurrà tra le strade di quello che era l’antico borgo di Antignano, nucleo rurale che si trovava lungo la strada che in antichità collegava Napoli e Pozzuoli e che nel Medioevo si trasforma in uno dei casali della città. Un nucleo antico che si lega alla storia di San Gennaro , il cui culto trova tra queste strade momenti di intensa devozione, testimoniata da diverse opere che oggi si trovano immerse nella città moderna ma legate alla vicenda millenaria del Santo.

PROGRAMMA

ore 11:00 Appuntamento a Piazza Vanvitelli, incrocio via Bernini (vicino all’uscita delle metropolitana, lato negozio ORMA)

ore 12:45 Conclusione delle attività

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO: € 7,00

N.B. La PRENOTAZIONEÈ OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). La visita si effettua al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it