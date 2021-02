Napoli – Appuntamenti 19, 20 e 21 febbraio: gli Etruschi e il MANN; Capo Miseno; dal rione Materdei alla Stella.

———————————————————-

VENERDI’ 19 FEBBRAIO – ORE 17:00

GLI ETRUSCHI AL MANN

La cooperativa Sire vi invita a scoprire l’affascinante mostra Gli Etruschi e il MANN.

L’esposizione, composta da seicento reperti, molti dei quali visibili la prima volta, abbraccia un arco temporaleche va dal X al IV secolo a. C. e permette di ricostruire la storia di questa popolazione ed il loro sviluppo nel tempo. Le due sezioni di cui si compone la mostra permettono sia di approfondire la presenza etrusca nel Mezzogiorno sia di mostrare materiali acquisiti dal Museo sul mercato collezionistico, di provenienza etrusco-italica.

Ad arricchire l’esposizione napoletana, infine, uno straordinario gruppo di materiali dal Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: si tratta dell’intero corredo della celeberrima Tomba Bernardini da Palestrina (675-650 a.C.), sepoltura tra le più ricche e famose che il mondo antico ci abbia restituito.

La visita proseguirà alla scoperta dei pezzi più importanti della Collezione Farnese, nucleo originario del Museo.

PROGRAMMA

Appuntamento ore17:00 sotto il porticato di fronte all’ingresso del Museo Archeologico Nazionale.

Durata 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO euro 10,00 (incluso di auricolari)

ESCLUSO biglietto di ingresso : euro 10,00

(per scontistica e gratuità sul biglietto di ingresso consultare il sito ufficiale del Museo: https://www.museoarcheologiconapoli.it/it/biglietti-ed-info/orari-e-tariffe/)

N.B.PRENOTAZIONEOBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare

nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

INFO E PRENOTAZIONI3922863436 – cultura@sirecoop.it

———————————————————-

SABATO 20 FEBBRAIO – ORE 10:00

PASSEGGIANDO TRA NATURA E MITO VERSO IL FARO DI CAPO MISENO

La Cooperativa SIRE e l’Associazione Natura Sottosopra propongono un nuovo percorso tra natura e mito. Punta estrema della caldera dei Campi Flegrei, Capo Miseno rappresenta un antico edificio vulcanico adesso ricco di vegetazione, dai terrazzamenti coltivati a vigneto e frutteto si passa al fitto bosco e alla macchia mediterranea. Diffuso è l’asfodelo, anticamente i greci usavano piantare gli asfodeli sulle tombe, considerando i prati di asfodelo il soggiorno dei morti. Dalla spiaggia di Miseno si percorrono le stradine della frazione fino all’inizio del tunnel che porta al faro, da qui si risale sulla destra dove si incontra il sentiero lastricato di blocchi di tufo che ci porta in cima a circa 150 m. Proseguendo il sentiero diventa panoramico affacciandosi prima verso la spiaggia di Miseno e poi verso il Golfo di Pozzuoli. Lungo il percorso di ritorno si passa davanti la Chiesa di San Sossio e il Sacello degli Augustali.

Attrezzatura consigliata: macchina fotografica, vestirsi a strati, scarponcini da trekking o con suola non liscia, acqua.

Lunghezza: 3 km

Dislivello: 150 m

Difficoltà: T (Turistica).

L’escursione non presenta grosse difficoltà tecniche sia per il dislivello che per la lunghezza del tratto da percorrere.

PROGRAMMA

10:00 Appuntamento nei pressi del bar Chalet Miseno, via Dragonara 1

13:00 Conclusione delle attività

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO

10,00 € a persona

6,00 € per i ragazzi tra 8 e 15 anni

gratuito < 8 anni.

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

INFO E PRENOTAZIONI

Natura Sottosopra 333 7750417 / info@naturasottosopra.it

Cooperativa SIRE 392 2863436 / cultura@sirecoop.it

———————————————————-

DOMENICA 21 FEBBRAIO – ORE 10:30

NAPOLI FUORI LE MURA: DA MATERDEI ALLA STELLA

Una mattina alla scoperta di due zone poco note di Napoli nate come borghi fuori le mura della città, molto interessanti dal punto di vista artistico ed urbanistico. Partiremo dal rione Materdei e dalle sue bellezza antiche e contemporanee, come i suoi palazzi, l’antica guglia dell’Immacolata ed il murales Partenope dell’argentino Bosoletti. La visita proseguirà poi, attraverso via Santa Teresa degli Scalzi, nel quartiere Stella, dove scopriremo la storia di palazzi nobiliari, dove furono ospitati illustri personaggi della letteratura e dell’arte, vicoli e opere di street art. L’itinerario si concluderà infatti a pochi passi da piazza Cavour, presso il grande e recente murale di Antonio Cotecchia dedicato a Massimo Troisi ed Eduardo de Filippo.

PROGRAMMA

Appuntamento 10:30 presso la stazione metro di Materdei, vicino alla piramide in vetro

Durata 2 ore circa

CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO € 10,00 – comprensiva di auricolari

N.B. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA via mail o telefono (fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Si raccomanda ai partecipanti di tenere almeno 1 mt. di distanza reciproca lungo il percorso.

INFO E PRENOTAZIONI 3922863436 – cultura@sirecoop.it