“Oggi è un giorno di festa per la nostra città. Oggi, Torre del Greco, ricorda e celebra la santità di un suo figlio e nostro concittadino: San Vincenzo Romano.

A due anni da quel solenne evento che – di questo giorno – vedeva la nostra comunità cittadina raccolta in piazza San Pietro, in attesa della proclamazione di santità per Vincenzo Romano, e, che ciascuno porterà indelebilmente iscritto nel proprio cuore, l’auspicio che rivolgo ai nostri giovani e ai torresi tutti è quello di seguire le orme del nostro Parroco santo, lavorando quotidianamente alla costruzione di una comunità salda ed unita nei comuni valori e nella condivisa esperienza identitaria; una comunità che sappia continuare ad esprimere, come sempre nella storia, i propri esempi di civiltà e di cultura dell’accoglienza, cercando di ricostruire, giorno per giorno – come San Vincenzo Romano – le pietre e le coscienze di questo territorio, nell’unico intento di “fare bene, il Bene“.

Con queste parole il sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba, nel secondo anniversario della canonizzazione di San Vincenzo Romano.