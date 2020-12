Torre del Greco – Percorso di educazione ambientale rivolto agli istituti superiori per un viaggio nella biodiversità campana

Lunedi 21 dicembre ore 18 sulla pagina facebook di Legambiente Campania

incontro dal titolo “Alla scoperta della Biodiversità- Giovani cittadini del Parco “

Alla scoperta della biodiversita’ un progetto di educazione ambientale per le scuole superiori di Torre del Greco per la valorizzazione e tutela della biodiversità con lo scopo di favorire la conoscenza del territorio che verte in area Parco nazionale del Vesuvio.

Domani lunedì 21 dicembre ore 18.00 sulla pagina Fb di Legambiente Campania, il progetto dell’associazione con il contributo dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Torre del Greco. Attraverso il lavoro degli educatori di Legambiente Campania, un percorso di educazione ambientale che vede coinvolti le scuole superiori del territorio cittadino.

Gli studenti saranno protagonisti in un viaggio virtuale nella Biodiversità Campana, (in particolare quella legata al proprio territorio) passando anche attraverso le eccellenze e le tipicità. Un percorso che permetterà le nuove generazioni di toccare con mano la Biodiversità e la bellezza del territorio, coinvolgendoli in azioni di tutela attraverso l’individuazione di percorsi compositi di conoscenza e salvaguardia del patrimonio di Biodiversità incardinato nella Rete Ecologica della Campania, unitamente alla comprensione del rapporto esistente tra il patrimonio naturale, culturale e paesaggistico e le attività socioeconomiche operanti nell’Area del Parco Nazionale del Vesuvio.

Il progetto è volto anche alla cura e l’approfondimento di un altro aspetto molto importante che caratterizza la Biodiversità nella nostra Regione, ossia la Biodiversità agro-alimentare e le tipicità dei territori e si inserisce nel quadro ampio e generale dell’educazione all’ambiente e della salvaguardia del territorio campano più in generale per la costruzione di uno sviluppo sostenibile delle aree protette.

Un ciclo di incontri in cui gli studenti diventano attori protagonisti diventando vere e proprie “sentinelle“ del territorio.

Le attività supportate da strumenti didattici dedicati. I ragazzi parteciperanno ad una visita guidata percorrendo virtualmente i sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio con guide speciali. Alla fine del progetto i risultati saranno presentati in un evento on line con le testimonianze dei giovani che hanno partecipato al percorso che trasferiranno all’amministrazione locale consigli e stimoli per moltiplicare progetti di consapevolezza sull’importanza di essere “cittadini del Parco”.