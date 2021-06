Al via una tre giorni culturale per le Celebrazioni Leopardiane : dal 27 al 29 giugno la kermesse si articolerà con visite guidate e laboratori di poesia presso Villa delle Ginestre a Torre del Greco, nonché presso Villa Campolieto a Ercolano, con visita anche alla mostra di arte contemporanea ospitata nel piano nobile dal tema “Così fan tutti”.

L’iniziativa sigla la ripartenza ufficiale “ in presenza” della Fondazione Ente Ville Vesuviane, che proprio quest’anno è giunta al 50esimo anno della sua esistenza. Si apre domenica 27 giugno alle 10.30 con la visita guidata Villa delle Ginestre tra oralità e scrittura, si continua lunedì 28 con Atelier di poesia mentre martedì 29 alle 19.30 vi sarà la premiazione del Concorso nazionale di Poesia e del Concorso per tesi di laurea triennale Villa delle Ginestre e, a seguire, gran finale con David Riondino che reciterà “Tipi danteschi”, in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Per info e prenotazioni : prenotazioni@villevesuviane.net, Infoline 3409226748

M.G.