San Giorgio a Cremano – Si svolgerà il 17 ottobre 2021 a San Giorgio a Cremano il primo STREET WORKOUT mai realizzato in provincia di Napoli. Un evento unico nel suo genere, rivolto a tutti, sportivi e non, che prevede una passeggiata dinamica per le strade della città, guidati da un team di istruttori. La particolarità di questo evento è che tutti i partecipanti saranno dotati di cuffie “wireless”, attraverso cui i coach trasmetteranno musica e daranno indicazioni sullo svolgimento della attività e sui movimenti da eseguire. Si percorreranno le strade della città, tra le ville vesuviane fino al grande parco di Villa Bruno. Il circuito durerà circa due ore. Si parte alle 9.30 da via Manzoni (il raduno è previsto alle 8.30 nel Fondo Morgese, dove verranno consegnate le magliette, le cuffie e si inizierà il riscaldamento con i trainers); Lungo il tragitto vi saranno tre postazioni, dove si svolgeranno attività della durata di circa un quarto d’ora di: Zumba, Funzionale e Pilates con coach professionisti. La partecipazione è totalmente gratuita ma ha posti limitati. E’ necessario quindi prenotarsi al numero: 3500323119 il prima possibile, e comunque non oltre l’11 ottobre, anche per assicurarsi le attrezzature necessarie.

“L’evento di Street Workout finora si è si è svolto principalmente nelle grandi città – ha detto il Sindaco Giorgio Zinno. Grande successo infatti ha riscosso a Roma, Firenze Milano. D’accordo con l’assessore Maria Tarallo, abbiamo voluto portarlo anche a San Giorgio a Cremano, per continuare a promuovere lo sport sul nostro territorio e vivere in maniera diversa la nostra meravigliosa città”.

Dopo l’Open Day dedicato allo Sport infatti che terminerà domenica 3 ottobre al Campo Paudice, l’amministrazione continua ad investire sullo sport e sulla cultura del benessere.

“Inoltre – continua Zinno – in questo modo offriamo anche opportunità di socializzazione e promozione del territorio, investiamo sullo sport e guardiamo al futuro con rinnovamento e fiducia.”