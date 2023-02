Il 14 febbraio 2023, ore 11:30, presso il PAN di Napoli si terrà l’incontro “Street science, la scienza sui muri” organizzato dal Dipartimento di Farmacia dell’Università Federico II di Napoli in occasione della quinta edizione dell’evento internazionale Global Women’s Breakfast (GWB).

Organizzato in concomitanza con la Giornata Internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza promossa dall’ONU, l’obiettivo della serie GWB, ormai alla quinta edizione, è quello di creare una rete attiva di persone di tutti i generi al fine di celebrare i risultati delle scienziate di tutto il mondo, ispirare le generazioni più giovani a intraprendere una carriera scientifica e superare le barriere di genere nella scienza. Il tema di quest’anno è “Breaking Barriers in Science”.

Il Dipartimento di Farmacia è da sempre sensibile a questa tematica e partecipa attivamente all’iniziativa sin dalla prima edizione.

L’incontro è organizzato in collaborazione con il progetto Aurora Universities Alliance di cui la Federico II fa parte.

Al centro del dibattito ci sarà creatività urbana, intesa come strumento di “breaking barriers” usata dagli street artist anche per comunicare la scienza. Intervengono Silvia Scardapane, storica dell’arte e coordinatrice di INWARD, Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana e Ottavia Bettucci, chimica, divulgatrice scientifica, ideatrice del progetto “Streetscience”.

Modera l’incontro Alessia Caso, Office Manager e Communication Officer per il progetto Aurora Alliance. Durante l’incontro sarà possibile assistere al live painting tematico a cura dello street artist Angelo Di Pietro (Ancelo191).